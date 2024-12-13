Imaginez une vidéo de 30 secondes, chaleureuse et accueillante, conçue pour les propriétaires de petits hôtels et les gestionnaires de chambres d'hôtes, avec une voix off professionnelle mais amicale. Cette vidéo démontre comment un "générateur d'explications pour l'hospitalité avec avatar" peut simplifier la création de contenu promotionnel engageant. En utilisant la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen, les utilisateurs peuvent transformer sans effort leurs idées écrites en récits visuels soignés, économisant ainsi du temps et des ressources.

Générer une Vidéo