Imaginez une vidéo de 30 secondes, chaleureuse et accueillante, conçue pour les propriétaires de petits hôtels et les gestionnaires de chambres d'hôtes, avec une voix off professionnelle mais amicale. Cette vidéo démontre comment un "générateur d'explications pour l'hospitalité avec avatar" peut simplifier la création de contenu promotionnel engageant. En utilisant la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen, les utilisateurs peuvent transformer sans effort leurs idées écrites en récits visuels soignés, économisant ainsi du temps et des ressources.

Créez une vidéo moderne et élégante de 45 secondes avec des visuels captivants et une musique de fond entraînante, destinée aux responsables marketing de l'hôtellerie. Cette vidéo illustrera de manière vivante comment les "avatars AI" peuvent profondément améliorer l'"expérience client" numérique, rendant les interactions en ligne plus personnelles et mémorables. La puissante technologie des "avatars AI" de HeyGen est présentée comme la clé pour débloquer ce nouveau niveau d'engagement numérique.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo claire et éducative de 60 secondes avec un ton de soutien et une représentation visuelle diversifiée, adaptée aux départements RH des grandes chaînes hôtelières. Cette vidéo doit souligner l'efficacité de la production de "vidéos de formation AI" avec "support multilingue". En tirant parti des capacités robustes de "Génération de voix off" et de "Sous-titres/captions" de HeyGen, les organisations peuvent garantir une formation du personnel complète et accessible à travers des équipes mondiales.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo dynamique de 30 secondes avec des visuels tendance, des coupes rapides et une musique énergique, ciblant les équipes de médias sociaux des hôtels boutique. Le récit doit se concentrer sur la facilité de création de "vidéos marketing" captivantes en personnalisant rapidement des "modèles". Mettez en avant comment les vastes "Modèles & scènes" et le riche "Support de bibliothèque/média stock" de HeyGen permettent aux utilisateurs de produire rapidement et efficacement du contenu social soigné.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur d'Explications pour l'Hospitalité avec Avatar

Créez facilement des vidéos explicatives engageantes et professionnelles pour l'industrie hôtelière avec des avatars AI, transformant le texte en contenu visuel dynamique pour améliorer l'expérience client.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par rédiger votre script vidéo. Notre plateforme transforme votre contenu écrit en vidéo engageante, parfaite pour les explications hôtelières en utilisant le texte en vidéo à partir de script.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI réalistes pour être votre présentateur virtuel, ou concevez-en un sur mesure pour correspondre parfaitement au style et au message de votre marque.
3
Step 3
Appliquez la Marque et la Personnalisation
Intégrez l'identité unique de votre marque en appliquant des logos et des couleurs personnalisés à l'aide de nos contrôles de marque, garantissant une apparence cohérente et professionnelle pour votre vidéo.
4
Step 4
Exportez Votre Explication
Finalisez votre vidéo en sélectionnant votre ratio d'aspect préféré et en l'exportant. Votre explication soignée est maintenant prête à être partagée sur toutes vos plateformes grâce au redimensionnement et aux exportations de ratio d'aspect.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Générez des vidéos engageantes pour les réseaux sociaux de l'hôtellerie en quelques minutes

Produisez du contenu dynamique, alimenté par l'AI, pour les réseaux sociaux afin de présenter les offres hôtelières et d'engager les clients potentiels sur diverses plateformes.

Comment HeyGen peut-il améliorer l'expérience client avec du contenu vidéo alimenté par l'AI ?

HeyGen permet aux entreprises de l'hôtellerie de créer des vidéos marketing engageantes et des vidéos explicatives animées uniques mettant en vedette des avatars AI réalistes. Ces avatars AI peuvent délivrer des messages personnalisés, améliorant considérablement l'expérience client globale et offrant des solutions précieuses pour l'industrie hôtelière.

Quel est le processus de texte en vidéo de HeyGen pour générer du contenu explicatif ?

HeyGen simplifie la création de vidéos avec sa puissante capacité de texte en vidéo. Les utilisateurs peuvent transformer sans effort la génération de scripts vidéo écrits en sorties dynamiques de générateur de vidéos explicatives AI, complètes avec des avatars et des voix off personnalisables.

HeyGen propose-t-il des options pour maintenir la cohérence de la marque à travers les vidéos ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de marque complets pour s'assurer que vos vidéos s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque. Vous pouvez utiliser des modèles personnalisables, incorporer votre logo et vos couleurs, et même créer des avatars personnalisés pour maintenir une apparence professionnelle cohérente pour toutes vos vidéos marketing.

HeyGen peut-il être utilisé pour créer du contenu éducatif et des vidéos de formation AI pour le personnel ?

Absolument. HeyGen est un générateur de vidéos explicatives AI idéal pour la création de contenu éducatif, y compris des vidéos de formation AI robustes pour le personnel dans le secteur de l'hôtellerie. Son support multilingue garantit également que votre formation peut atteindre efficacement une main-d'œuvre diversifiée.

