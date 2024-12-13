Créateur d'Annonces de Recrutement avec Avatar : Recrutez Plus Vite avec des Vidéos AI
Exploitez les avatars AI pour créer des vidéos d'annonce engageantes qui attirent efficacement les meilleurs talents.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une vidéo de message marketing engageante de 30 secondes mettant en avant la polyvalence des avatars AI personnalisés pour la communication de marque, ciblant les responsables marketing et les équipes de communication interne. Le style visuel doit être vibrant et énergique, incorporant des transitions de scènes variées et une musique de fond entraînante, démontrant comment ces avatars peuvent véhiculer différentes personnalités de marque. Exploitez les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement des décors dynamiques et utilisez la génération de voix off pour une livraison audio cohérente et de haute qualité à travers divers extraits promotionnels, en soulignant la création vidéo évolutive.
Produisez une vidéo de communication interne accueillante de 60 secondes pour annoncer un nouveau membre de l'équipe ou une initiative de département, destinée à tous les employés et parties prenantes. Le style visuel doit être chaleureux et professionnel, peut-être en incorporant des couleurs de marque d'entreprise douces, avec un ton à la fois célébratoire et informatif. Utilisez la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour ajouter des visuels de fond pertinents ou des séquences B-roll, et assurez la clarté avec des sous-titres/captions automatiques, livrés par un avatar AI amical pour rendre l'annonce personnelle et accessible à tous au sein de l'organisation.
Développez une vidéo tutorielle informative de 30 secondes démontrant comment les propriétaires de petites entreprises et les professionnels des RH peuvent rapidement créer des annonces de recrutement efficaces en utilisant le générateur d'avatars AI de HeyGen. Le style visuel doit être clair et concis, avec des superpositions de texte à l'écran soulignant les étapes clés et une voix encourageante et directe. Concentrez-vous sur une approche pratique, étape par étape, en veillant à ce que la vidéo soit facilement compréhensible. Utilisez le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect de HeyGen pour adapter la vidéo à différentes plateformes de médias sociaux, rendant le processus de création vidéo accessible et efficace.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Annonces de Recrutement Impactantes.
Produisez rapidement des vidéos d'avatars AI captivantes pour attirer les meilleurs talents et pourvoir les postes plus rapidement avec un contenu d'annonce performant.
Engagez sur les Réseaux Sociaux avec des Annonces AI.
Diffusez instantanément vos nouvelles de recrutement sur les plateformes sociales, générant des clips d'avatars AI engageants qui captent l'intérêt des candidats.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer mon processus de création vidéo créative ?
HeyGen permet aux utilisateurs de générer des vidéos d'annonce et des messages marketing engageants en utilisant des avatars AI avancés, en exploitant des modèles intuitifs pour une création vidéo simplifiée qui s'aligne avec votre vision créative.
Qu'est-ce qui fait de HeyGen un générateur d'avatars AI de premier plan ?
HeyGen se distingue en tant que générateur d'avatars AI en offrant des avatars AI réalistes qui transforment le texte en vidéo de manière transparente, servant de porte-parole numérique professionnel pour divers besoins de communication.
HeyGen peut-il aider à la création vidéo évolutive pour les communications internes ?
Absolument. HeyGen permet aux entreprises de produire efficacement des vidéos d'avatars AI de haute qualité pour les communications internes, facilitant un message cohérent et une création vidéo évolutive à travers l'organisation.
HeyGen prend-il en charge les avatars AI personnalisés et le branding pour des besoins uniques ?
Oui, HeyGen permet le développement d'avatars AI personnalisés et inclut des contrôles de branding complets. Cela garantit que vos vidéos d'avatars AI et votre contenu vidéo s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque, des logos aux couleurs.