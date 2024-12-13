Créez une vidéo d'instruction d'une minute à l'intention des professionnels des RH, démontrant comment utiliser le générateur d'annonces de recrutement d'avatar de HeyGen pour produire rapidement un contenu de recrutement engageant. Le style visuel doit être élégant et professionnel, avec des superpositions de texte nettes à l'écran et une génération de voix off claire et articulée. Mettez en avant l'efficacité de la conversion d'un script directement en une vidéo soignée en utilisant le Text-to-video à partir d'un script, en soulignant comment les avatars AI simplifient le processus d'annonce.

