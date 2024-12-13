Le Générateur d'Annonces de Recrutement d'Avatar Crée des Vidéos Engagantes
Transformez vos descriptions de poste en annonces de recrutement engageantes et professionnelles rapidement avec le Text-to-video à partir d'un script.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo promotionnelle de 90 secondes destinée aux équipes marketing et aux propriétaires de petites entreprises, montrant comment HeyGen permet la création de vidéos évolutives pour plusieurs offres d'emploi. Le style visuel doit être moderne et dynamique, avec des coupes rapides entre différentes scènes basées sur des modèles et une musique de fond entraînante. Mettez en avant la facilité d'utilisation des `Templates` et des scènes préconçues pour déployer différents avatars AI pour des messages de recrutement distincts, renforcés par des sous-titres/captions automatiques pour l'accessibilité.
Produisez une vidéo de style témoignage de 45 secondes pour les agences de recrutement ou les communications d'entreprise, illustrant l'impact d'un avatar AI personnalisé délivrant une annonce de recrutement sincère. Le style visuel et audio doit être soigné et de haute fidélité, mettant en avant les capacités expressives réalistes des avatars AI sur un fond professionnel provenant de la bibliothèque de médias/stock support. Le récit doit transmettre confiance et authenticité, faisant en sorte que l'avatar AI semble véritablement faire partie de l'équipe de recrutement.
Créez une vidéo de présentation technique de 2 minutes à l'intention des producteurs vidéo et des créateurs de contenu, détaillant le processus avancé de Text-to-video pour une annonce de recrutement complexe. Le style visuel doit être clair et démonstratif, se concentrant sur les enregistrements d'écran de l'interface HeyGen et une génération de voix off calme et instructive. Illustrez le flux de travail précis depuis l'entrée d'un script jusqu'à la génération d'une vidéo, en soulignant comment des fonctionnalités comme le redimensionnement d'aspect et les exports contribuent à des résultats de production vidéo professionnels.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Créez des annonces de recrutement percutantes avec des vidéos AI.
Développez des annonces vidéo d'emploi convaincantes en utilisant des avatars AI pour diffuser efficacement les postes ouverts et attirer un large éventail de candidats.
Générez des vidéos engageantes pour les réseaux sociaux pour l'acquisition de talents.
Créez rapidement des vidéos dynamiques avec des avatars AI pour attirer les meilleurs talents sur les plateformes de réseaux sociaux, améliorant la portée et l'engagement des candidats.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen facilite-t-il la production de Text-to-video avec des avatars AI ?
HeyGen permet aux utilisateurs de transformer des scripts textuels en vidéos professionnelles en utilisant des avatars AI réalistes. Notre technologie avancée de Text to Speech et nos capacités sophistiquées de synchronisation labiale garantissent que l'avatar parlant délivre votre message avec une précision naturelle, rendant la création de vidéos évolutive sans effort.
HeyGen peut-il générer automatiquement des voix off et des sous-titres pour mes vidéos ?
Oui, HeyGen offre une génération robuste de voix off directement à partir de votre texte, éliminant le besoin d'enregistrements externes. De plus, notre plateforme fournit des sous-titres automatiques, garantissant l'accessibilité et améliorant l'engagement des spectateurs pour tout votre contenu vidéo.
Qu'est-ce qui rend HeyGen idéal pour la création et la production de vidéos évolutives ?
HeyGen simplifie l'ensemble du processus de création vidéo, permettant une production vidéo évolutive sans ressources étendues. Des fonctionnalités comme notre Générateur de Script AI et nos modèles diversifiés accélèrent le développement de contenu, vous permettant de produire des vidéos de haute qualité de manière efficace et cohérente.
HeyGen prend-il en charge le développement d'avatars AI personnalisés et le branding ?
HeyGen permet un haut degré de personnalisation, y compris la création d'avatars AI personnalisés adaptés à votre marque. Notre plateforme offre également des contrôles de branding complets, tels que l'intégration de logos et des couleurs personnalisées, pour garantir que chaque vidéo s'aligne parfaitement avec votre identité d'entreprise.