Générateur de Vidéos de Formation en Santé : Contenu AI Rapide et Engagé

Exploitez de puissants avatars AI pour créer des vidéos de formation engageantes sur l'éducation des patients et la conformité, offrant un apprentissage immersif et efficace.

Créez une vidéo de 60 secondes pour les patients et leurs familles expliquant une procédure médicale courante, en utilisant des avatars AI amicaux et clairs pour délivrer l'information sur un ton rassurant, complété par des visuels animés simples. Ce contenu engageant exploitera la fonctionnalité d'avatars AI de HeyGen pour présenter des informations complexes de manière accessible pour l'éducation des patients.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez un module de formation de conformité de 90 secondes pour le personnel de santé, détaillant les nouvelles directives réglementaires. La vidéo doit présenter un style visuel professionnel avec un texte clair à l'écran et une voix AI autoritaire, décomposant des sujets complexes en un module de micro-apprentissage. Créez cela en utilisant la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script pour garantir précision et cohérence.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo de 30 secondes offrant un conseil rapide sur l'amélioration des compétences en communication pour les stagiaires médicaux, en se concentrant sur une interaction efficace avec les patients. Employez des visuels dynamiques, des coupes rapides et un modèle moderne, délivré par une voix AI engageante, pour transmettre des conseils pratiques pour développer des compétences interpersonnelles essentielles. Ce prompt vise à fournir un contenu engageant en utilisant les Modèles & scènes de HeyGen pour un aspect soigné.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo d'intégration de 90 secondes pour les nouveaux employés de santé, simulant un scénario d'interaction courante avec un patient en utilisant une formation basée sur des avatars. La vidéo doit présenter un cadre professionnel réaliste et immersif avec une voix AI douce fournissant des conseils, conçue pour offrir un apprentissage expérientiel. Exploitez la génération de voix off de HeyGen pour assurer une narration claire et cohérente tout au long de l'expérience simulée.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Formation en Santé avec Avatars

Créez facilement des vidéos de formation en santé engageantes et précises avec des avatars AI et la technologie de texte-à-vidéo pour éduquer et préparer votre équipe.

1
Step 1
Sélectionnez des Avatars AI et Saisissez le Script
Commencez par choisir dans une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour représenter visuellement vos professionnels de santé ou patients, posant les bases d'une formation engageante.
2
Step 2
Créez une Vidéo à partir du Texte
Collez votre script de formation, et la plateforme transformera instantanément votre contenu écrit en scènes vidéo dynamiques en utilisant la technologie de texte-à-vidéo à partir d'un script.
3
Step 3
Générez des Voix Off et des Sous-titres
Améliorez votre vidéo avec un audio professionnel en utilisant la génération de voix off pour un dialogue au son naturel, assurant clarté et impact pour vos stagiaires.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo de Formation
Finalisez votre module de formation en santé en utilisant le redimensionnement & les exports de rapport d'aspect pour télécharger votre vidéo dans divers formats, prête pour toute plateforme d'apprentissage.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Élargissez la Portée de la Formation en Santé

.

Générez rapidement des vidéos de formation en santé de haute qualité avec des avatars AI, permettant une distribution plus large et une mise à l'échelle des programmes éducatifs à l'échelle mondiale.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation en santé ?

HeyGen est une plateforme avancée de création de vidéos AI qui simplifie la production de vidéos de formation en santé de haute qualité. Elle utilise la technologie de texte-à-vidéo et des avatars AI réalistes pour transformer des scripts en contenu engageant de manière efficace, rationalisant le processus de production.

HeyGen peut-il prendre en charge des modules de formation spécialisée en conformité et en éducation des patients ?

Absolument, HeyGen excelle dans la création de modules de formation spécialisée en conformité et en éducation des patients. Ses avatars AI, combinés à une génération précise de voix off et de sous-titres, assurent une diffusion claire et cohérente pour des modules de micro-apprentissage efficaces.

Quels contrôles de branding HeyGen offre-t-il pour les organisations de santé ?

HeyGen fournit des contrôles de branding robustes, permettant aux organisations de santé de maintenir une identité visuelle cohérente à travers tout leur contenu de formation. Les utilisateurs peuvent exploiter des Modèles & scènes personnalisés pour générer des vidéos de formation en santé professionnelles qui s'alignent sur leurs standards de marque.

À quelle vitesse puis-je générer des vidéos de formation en santé professionnelles avec HeyGen ?

Avec les capacités efficaces de texte-à-vidéo de HeyGen et ses avatars AI, les utilisateurs peuvent générer des vidéos de formation en santé professionnelles remarquablement rapidement. Notre plateforme de génération de vidéos de bout en bout rationalise le processus, permettant un déploiement rapide de contenu engageant pour vos stagiaires.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo