Créez une vidéo éducative de 60 secondes pour les patients nouvellement diagnostiqués, mettant en scène un avatar AI compatissant qui explique les parcours de traitement courants d'une manière accessible et rassurante. Le style visuel doit être épuré et amical, incorporant des graphiques simples pour illustrer les concepts, le tout amélioré par la capacité des avatars AI de HeyGen à offrir une éducation personnalisée aux patients.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez un module de formation à la conformité de 45 secondes pour les nouveaux employés du secteur de la santé, afin de s'assurer qu'ils comprennent les protocoles de sécurité essentiels. Cette vidéo doit adopter un style visuel professionnel mais engageant, utilisant une génération de voix off autoritaire et un texte clair à l'écran pour transmettre des informations critiques, en tirant parti de la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour une création de contenu efficace.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo promotionnelle informative de 30 secondes destinée aux professionnels de la santé, mettant en avant les avantages d'un nouveau dispositif médical. Le style visuel et audio doit être élégant, moderne et percutant, utilisant des modèles et des scènes dynamiques de HeyGen pour mettre en valeur les caractéristiques clés et le positionner comme une solution innovante pour la formation médicale au sein d'une plateforme de création vidéo AI.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de communication interne de 60 secondes pour les équipes de santé, partageant les meilleures pratiques pour la collaboration inter-départementale. Le style visuel de la vidéo doit être chaleureux et collaboratif, utilisant la génération de voix off de HeyGen pour garantir une expérience audio claire et encourageante, rendant le contenu plus engageant et favorisant un sentiment d'unité d'équipe pour améliorer la livraison des matériaux de formation.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Formation en Santé avec Avatar

Transformez rapidement vos matériaux de formation en santé en contenu vidéo engageant utilisant des avatars AI. Créez facilement des ressources éducatives percutantes pour le personnel médical et les patients.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par coller ou taper votre contenu de formation dans l'éditeur. Notre capacité de texte-à-vidéo convertira votre script en un discours naturel pour votre avatar.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI et Scène
Sélectionnez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI personnalisables et de modèles de scène pertinents pour représenter visuellement votre scénario de formation en santé.
3
Step 3
Personnalisez avec Voix et Branding
Améliorez votre vidéo en ajoutant des voix off authentiques, en générant des sous-titres automatiques pour l'accessibilité, et en appliquant les contrôles de branding de votre organisation.
4
Step 4
Générez et Partagez Votre Formation
Produisez votre vidéo de formation en santé de haute qualité et exportez-la facilement dans divers formats, prête à être partagée ou intégrée à votre système de gestion de l'apprentissage.

Cas d'Utilisation

Élargissez la Portée de la Formation en Santé

Développez et distribuez efficacement un plus grand volume de cours de santé, atteignant un public mondial avec du contenu généré par AI localisé.

Questions Fréquemment Posées

Comment le générateur d'avatars AI de HeyGen peut-il améliorer la formation en santé ?

Le générateur d'avatars AI avancé de HeyGen permet la création d'avatars AI réalistes qui délivrent un discours naturel, rendant la formation en santé plus engageante et percutante. Cette capacité permet des expériences personnalisées pour les apprenants, améliorant la compréhension et la rétention des informations médicales critiques.

Quel est le processus pour créer des vidéos de formation en santé engageantes avec HeyGen ?

HeyGen simplifie l'ensemble du processus de création vidéo, permettant aux utilisateurs de transformer un script en une vidéo professionnelle sans effort. Vous pouvez choisir parmi divers modèles, sélectionner vos visuels et utiliser les capacités de texte-à-vidéo pour générer et partager rapidement du contenu engageant de haute qualité.

HeyGen offre-t-il des options de personnalisation pour les avatars AI et le branding dans le contenu de santé ?

Oui, HeyGen propose des options de personnalisation étendues pour les avatars AI et des contrôles de branding robustes pour s'aligner sur les exigences spécifiques de votre organisation. Cela garantit que votre production vidéo en santé reflète l'identité de votre marque et soutient des messages adaptés, y compris les besoins de localisation pour des audiences diverses.

Comment HeyGen optimise-t-il la production de vidéos de formation en santé ?

En tant que plateforme de création vidéo AI, HeyGen optimise considérablement la production de vidéos de formation en santé en offrant un générateur de vidéos de formation en santé complet qui économise à la fois du temps et des coûts. Ses fonctionnalités, y compris l'intégration potentielle avec un LMS, rationalisent la livraison de contenu d'apprentissage en ligne et réduisent l'effort manuel.

