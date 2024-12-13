Révolutionnez le Fitness : Créateur de Vidéos d'Instruction avec Avatar

Créez des vidéos d'entraînement personnalisées et simplifiez l'intégration des membres avec de puissants avatars AI.

Créez une vidéo d'entraînement personnalisée de 45 secondes mettant en scène un avatar AI démontrant des exercices spécifiques adaptés aux objectifs d'un membre de la salle de sport. Cette vidéo doit adopter un style visuel professionnel et encourageant, complété par une voix off claire et motivante pour guider l'utilisateur tout au long de sa routine. Utilisez les avatars AI de HeyGen et les capacités de texte-à-vidéo pour garantir des instructions précises et une sensation personnalisée, permettant aux membres de vivre des expériences d'entraînement uniques.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'instruction informative de 60 secondes conçue pour les nouveaux membres de la salle de sport afin d'aider à l'intégration des membres. Le style visuel doit être accueillant et épuré, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour présenter les principales zones et règles de la salle de sport, tandis qu'une voix off amicale et claire générée via la génération de voix off assure une compréhension facile. Cette vidéo vise à offrir une introduction fluide et complète, rendant les nouveaux membres à l'aise et informés dès le premier jour.
Exemple de Prompt 2
Produisez un contenu court de 30 secondes engageant offrant des conseils de fitness rapides pour un large public sur les réseaux sociaux. L'esthétique visuelle doit être dynamique et moderne, avec des coupes rapides et des couleurs vives, tandis que les sous-titres/captions sont affichés de manière proéminente pour maximiser l'engagement même sans son. Utilisez le redimensionnement et l'exportation des ratios d'aspect pour l'optimiser pour diverses plateformes sociales, garantissant que ces précieux conseils de fitness atteignent efficacement un large public.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo promotionnelle de 50 secondes inspirante pour la salle de sport mettant en avant un nouveau programme d'entraînement excitant pour les clients potentiels. La vidéo doit avoir un style visuel énergique et aspirant, avec des plans dynamiques (potentiellement issus de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen) de personnes participant au programme. Une voix off enthousiaste, utilisant éventuellement un avatar AI comme coach numérique, mettra en avant les avantages, créant un appel à l'action convaincant et stimulant l'intérêt pour les vidéos d'entraînement spécialisées.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Instruction avec Avatar

Transformez votre contenu fitness avec une instruction alimentée par l'AI. Créez facilement des vidéos d'entraînement engageantes et personnalisées en utilisant des avatars virtuels.

1
Step 1
Créez Votre Script et Avatar
Commencez par rédiger vos instructions d'entraînement ou choisissez parmi les modèles. Ensuite, sélectionnez ou générez un avatar AI engageant pour présenter votre contenu en utilisant les capacités de texte-à-vidéo.
2
Step 2
Ajoutez des Visuels et de la Marque
Améliorez votre vidéo avec des visuels pertinents de la bibliothèque de médias et appliquez vos contrôles de marque uniques, y compris les logos et les couleurs, pour correspondre à l'identité de votre salle de sport.
3
Step 3
Générez des Voix Off et des Sous-titres
Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour donner vie à votre script avec des voix naturelles, et incluez des sous-titres/captions automatiques pour des instructions claires et une accessibilité.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Personnalisée
Finalisez votre vidéo d'instruction et exportez-la dans divers ratios d'aspect et résolutions, prête à être partagée immédiatement sur toutes vos plateformes souhaitées.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez un Contenu Promotionnel Dynamique pour la Salle de Sport

.

Créez rapidement du contenu vidéo court engageant pour les réseaux sociaux afin de mettre en avant des exercices et promouvoir les offres de la salle de sport.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer l'instruction fitness et l'engagement des membres grâce à l'AI ?

HeyGen permet aux professionnels du fitness de créer des vidéos d'instruction dynamiques avec des avatars AI réalistes, transformant les scripts en vidéos d'entraînement personnalisées captivantes avec des voix off naturelles et des visuels personnalisés.

Quels types de vidéos d'entraînement personnalisées peuvent être générées avec HeyGen ?

HeyGen permet la création de vidéos d'entraînement sur mesure mettant en scène des avatars AI, adaptées aux membres individuels ou à des programmes spécifiques, idéales pour l'intégration des membres et les vidéos de formation complètes.

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de contenu vidéo professionnel avec AI ?

HeyGen simplifie la production vidéo en vous permettant de générer facilement des vidéos AI à partir de scripts, en utilisant des avatars AI parlants réalistes, des modèles préconstruits et des contrôles de marque pour maintenir une apparence professionnelle cohérente.

HeyGen peut-il aider à créer du contenu court pour les réseaux sociaux et les promotions ?

Absolument. HeyGen est un créateur de vidéos AI efficace pour produire du contenu court engageant comme des vidéos promotionnelles pour la salle de sport, des conseils de fitness ou des extraits vidéo d'instruction rapide, tous intégrant vos éléments de marque.

