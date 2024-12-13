Créez une vidéo d'entraînement personnalisée de 45 secondes mettant en scène un avatar AI démontrant des exercices spécifiques adaptés aux objectifs d'un membre de la salle de sport. Cette vidéo doit adopter un style visuel professionnel et encourageant, complété par une voix off claire et motivante pour guider l'utilisateur tout au long de sa routine. Utilisez les avatars AI de HeyGen et les capacités de texte-à-vidéo pour garantir des instructions précises et une sensation personnalisée, permettant aux membres de vivre des expériences d'entraînement uniques.

Générer une Vidéo