Générateur d'Instructions de Gym avec Avatar pour Vidéos d'Entraînement Personnalisées
Transformez vos instructions de fitness avec des avatars AI, offrant des vidéos d'entraînement personnalisées sans tournage complexe.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez un exemple de générateur de vidéo instructive de 2 minutes pour les propriétaires de salles de sport, démontrant une forme correcte de soulevé de terre à l'aide d'un avatar AI professionnel. Le style visuel et audio doit être propre, professionnel, et inclure des sous-titres précis pour mettre en évidence les mouvements clés, créés efficacement avec la capacité de texte-à-vidéo à partir d'un script.
Imaginez une vidéo explicative de 90 secondes pour les débutants en salle de sport, présentant les avantages d'un générateur d'instructions de gym personnalisé avec avatar. Cette vidéo doit présenter un avatar AI amical en style visuel encourageant, utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour une présentation accueillante et facile à comprendre.
Concevez une pièce promotionnelle de 1,5 minute pour les professionnels du fitness, illustrant comment un avatar d'entraîneur de fitness AI peut aider les clients à améliorer leur forme. La vidéo doit avoir un style visuel informatif et soigné, incorporant des visuels de fond pertinents de la bibliothèque de médias/soutien de stock et optimisée pour diverses plateformes grâce au redimensionnement et aux exportations de rapport d'aspect.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'engagement et la rétention de l'entraînement avec l'AI.
Améliorez l'engagement et la rétention de l'entraînement avec des vidéos d'instruction générées par l'AI qui gardent les apprenants motivés et constants.
Créez plus de cours et atteignez plus d'apprenants dans le monde entier.
Créez plus de cours de fitness personnalisés et atteignez un public mondial d'apprenants avec un contenu vidéo évolutif et de haute qualité.
Questions Fréquemment Posées
Comment le générateur de vidéos AI de HeyGen peut-il produire des vidéos d'instruction basées sur des avatars ?
HeyGen utilise des avatars AI avancés et la technologie de texte-à-vidéo pour générer des vidéos d'instruction dynamiques. Il vous suffit d'entrer votre script, et HeyGen donne vie à votre entraîneur personnel AI, démontrant les exercices avec des indications de forme et de technique appropriées. Cela rend la création de vidéos d'instruction de gym avec avatar efficace et percutante.
Quelles options de personnalisation sont disponibles pour les avatars AI en pleine longueur de HeyGen ?
Avec HeyGen, vous pouvez entièrement personnaliser vos avatars AI, y compris leur apparence et même leur style d'entraînement ou de coaching. Utilisez nos technologies AI et de capture de mouvement pour créer des expériences d'entraînement personnalisées et interactives pour votre public.
Comment HeyGen prend-il en charge la voix off multilingue et l'accessibilité pour le contenu d'instruction ?
HeyGen prend en charge la génération de voix off dans plus de 140 langues, garantissant que vos vidéos d'entraînement atteignent un public mondial. Vous pouvez également ajouter facilement des sous-titres pour améliorer l'accessibilité et l'engagement de tous les spectateurs, rendant votre contenu universellement compréhensible.
À quelle vitesse les utilisateurs peuvent-ils créer des vidéos d'exercice personnalisées sans tournage avec HeyGen ?
HeyGen rend incroyablement efficace la création de vidéos d'entraînement personnalisées sans tournage. En transformant votre script en vidéo de haute qualité avec des présentateurs numériques, HeyGen vous permet de générer rapidement des démonstrations d'exercices et des clips d'entraînement, économisant ainsi un temps et des ressources considérables.