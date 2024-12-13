Générateur d'Instructions de Gym avec Avatar pour Vidéos d'Entraînement Personnalisées

Transformez vos instructions de fitness avec des avatars AI, offrant des vidéos d'entraînement personnalisées sans tournage complexe.

Créez une vidéo d'une minute destinée aux passionnés de fitness, mettant en scène un avatar d'entraîneur personnel AI les guidant à travers un échauffement complet du corps. Le style visuel doit être dynamique et motivant, accompagné d'une musique entraînante et d'une voix off claire générée par l'avatar AI.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez un exemple de générateur de vidéo instructive de 2 minutes pour les propriétaires de salles de sport, démontrant une forme correcte de soulevé de terre à l'aide d'un avatar AI professionnel. Le style visuel et audio doit être propre, professionnel, et inclure des sous-titres précis pour mettre en évidence les mouvements clés, créés efficacement avec la capacité de texte-à-vidéo à partir d'un script.
Exemple de Prompt 2
Imaginez une vidéo explicative de 90 secondes pour les débutants en salle de sport, présentant les avantages d'un générateur d'instructions de gym personnalisé avec avatar. Cette vidéo doit présenter un avatar AI amical en style visuel encourageant, utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour une présentation accueillante et facile à comprendre.
Exemple de Prompt 3
Concevez une pièce promotionnelle de 1,5 minute pour les professionnels du fitness, illustrant comment un avatar d'entraîneur de fitness AI peut aider les clients à améliorer leur forme. La vidéo doit avoir un style visuel informatif et soigné, incorporant des visuels de fond pertinents de la bibliothèque de médias/soutien de stock et optimisée pour diverses plateformes grâce au redimensionnement et aux exportations de rapport d'aspect.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur d'Instructions de Gym avec Avatar

Créez facilement des vidéos d'instruction de gym professionnelles avec des avatars AI qui démontrent la forme et la technique appropriées, fournissant des conseils clairs à votre public.

1
Step 1
Rédigez Votre Script d'Instruction
Entrez vos instructions détaillées d'exercice de gym dans la plateforme. Notre capacité de texte-à-vidéo à partir d'un script transformera ensuite votre texte en un plan vidéo dynamique.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar d'Entraîneur AI
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI, y compris des avatars AI en pleine longueur, pour servir de présentateur numérique de fitness, garantissant des démonstrations engageantes et précises.
3
Step 3
Améliorez avec Voix et Visuels
Utilisez notre génération de voix off pour narrer vos instructions avec diverses voix et langues, et ajoutez des médias de soutien de la bibliothèque pour illustrer clairement chaque mouvement.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo d'Entraînement
Finalisez votre création et utilisez le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect pour l'optimiser pour diverses plateformes, livrant une vidéo d'entraînement de haute qualité prête pour la distribution.

Questions Fréquemment Posées

Comment le générateur de vidéos AI de HeyGen peut-il produire des vidéos d'instruction basées sur des avatars ?

HeyGen utilise des avatars AI avancés et la technologie de texte-à-vidéo pour générer des vidéos d'instruction dynamiques. Il vous suffit d'entrer votre script, et HeyGen donne vie à votre entraîneur personnel AI, démontrant les exercices avec des indications de forme et de technique appropriées. Cela rend la création de vidéos d'instruction de gym avec avatar efficace et percutante.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour les avatars AI en pleine longueur de HeyGen ?

Avec HeyGen, vous pouvez entièrement personnaliser vos avatars AI, y compris leur apparence et même leur style d'entraînement ou de coaching. Utilisez nos technologies AI et de capture de mouvement pour créer des expériences d'entraînement personnalisées et interactives pour votre public.

Comment HeyGen prend-il en charge la voix off multilingue et l'accessibilité pour le contenu d'instruction ?

HeyGen prend en charge la génération de voix off dans plus de 140 langues, garantissant que vos vidéos d'entraînement atteignent un public mondial. Vous pouvez également ajouter facilement des sous-titres pour améliorer l'accessibilité et l'engagement de tous les spectateurs, rendant votre contenu universellement compréhensible.

À quelle vitesse les utilisateurs peuvent-ils créer des vidéos d'exercice personnalisées sans tournage avec HeyGen ?

HeyGen rend incroyablement efficace la création de vidéos d'entraînement personnalisées sans tournage. En transformant votre script en vidéo de haute qualité avec des présentateurs numériques, HeyGen vous permet de générer rapidement des démonstrations d'exercices et des clips d'entraînement, économisant ainsi un temps et des ressources considérables.

