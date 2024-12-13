Créateur de Vidéos de Définition d'Objectifs avec Avatar : Atteignez Vos Objectifs Plus Rapidement

Créez sans effort des vidéos engageantes sur la définition d'objectifs en utilisant des avatars AI réalistes pour booster la productivité de l'équipe et inspirer le succès.

Imaginez une vidéo de 45 secondes conçue pour des individus ou des coachs en développement personnel, mettant en scène un avatar AI amical qui articule des conseils étape par étape pour définir et atteindre des jalons personnels. Le style visuel doit être épuré et inspirant, avec une voix off calme et encourageante, utilisant les avatars AI réalistes de HeyGen pour créer un contenu personnalisé et humain qui résonne profondément avec les spectateurs, les aidant à créer des vidéos percutantes sur la définition d'objectifs.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo explicative animée de 60 secondes destinée aux chefs d'équipe et aux équipes RH, montrant comment Améliorer la Productivité de l'Équipe en s'alignant sur des objectifs SMART. L'esthétique visuelle doit être moderne et énergique, utilisant des graphismes vibrants et une musique de fond entraînante, tandis qu'un avatar AI délivre le message avec un ton professionnel mais engageant, en utilisant les divers Modèles & scènes de HeyGen pour simplifier la création de vidéos convaincantes sur la définition d'objectifs.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo marketing de 30 secondes pour les professionnels du marketing et les créateurs de contenu, conçue pour susciter la curiosité sur les objectifs de lancement de nouveaux produits. Le style visuel doit être rapide avec des coupes rapides et des superpositions de texte audacieuses, accompagné d'une voix enthousiaste qui transmet l'urgence, le tout créé sans effort en utilisant la capacité de HeyGen de transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour transformer les idées en vidéos interactives captivantes qui captent l'attention du public.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo éducative de 40 secondes pour les formateurs d'entreprise et les éducateurs, axée sur des stratégies pratiques pour mettre en œuvre des stratégies de mentalité de croissance au sein d'une équipe. La vidéo doit adopter un style visuel clair et instructif avec des diagrammes faciles à comprendre, mettant en vedette un avatar AI calme et autoritaire dont le message est renforcé par des sous-titres générés automatiquement, permettant une création de contenu efficace pour la formation et le développement, rendant la mise en œuvre d'objectifs complexes accessible à tous.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Utiliser le Créateur de Vidéos de Définition d'Objectifs avec Avatar

Créez sans effort des vidéos professionnelles et engageantes sur la définition d'objectifs en utilisant des avatars AI et des outils de personnalisation puissants pour inspirer l'action et atteindre des objectifs.

1
Step 1
Collez Votre Script
Commencez par coller votre script de définition d'objectifs dans l'éditeur de texte. Notre plateforme utilise des capacités avancées de transformation de texte en vidéo pour transformer avec précision votre contenu écrit en une narration vidéo dynamique.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI réalistes pour servir de présentateur. Personnalisez davantage votre message en sélectionnant un avatar qui transmet le mieux vos objectifs avec des expressions et des mouvements engageants.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et du Branding
Améliorez votre vidéo en ajoutant des visuels pertinents et en appliquant des contrôles de branding, y compris votre logo d'entreprise et des palettes de couleurs spécifiques. Assurez-vous que votre vidéo de définition d'objectifs s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Une fois votre vidéo professionnelle de définition d'objectifs terminée, sélectionnez le format d'aspect souhaité pour un visionnage optimal et exportez-la en haute définition. Partagez votre contenu convaincant sur toutes les plateformes pour motiver votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Élargissez le Contenu Éducatif

.

Produisez plus de cours de définition d'objectifs et de contenu éducatif efficacement, atteignant un public plus large à l'échelle mondiale avec des créateurs de vidéos AI.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos professionnelles de définition d'objectifs ?

Le créateur de vidéos AI de HeyGen vous permet de générer des vidéos de définition d'objectifs de qualité professionnelle en utilisant des avatars AI réalistes et des modèles personnalisables. Créez du contenu vidéo convaincant sans effort, donnant vie à votre vision.

Puis-je personnaliser les avatars AI et le contenu vidéo pour ma marque ?

Oui, HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation pour vos avatars AI et votre contenu vidéo. Vous pouvez exploiter des scènes de marque, contrôler les éléments de branding et créer un contenu personnalisé et humain qui s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour simplifier la création de contenu ?

HeyGen propose des capacités de transformation de texte en vidéo, vous permettant de générer de courtes vidéos AI directement à partir d'un script. Avec divers modèles et un support de bibliothèque multimédia robuste, vous pouvez créer du contenu efficacement et produire des vidéos interactives engageantes.

HeyGen prend-il en charge des avatars AI réalistes avec des mouvements naturels ?

Absolument. HeyGen propose des avatars AI hyper-réalistes avec des mouvements et des expressions réalistes, garantissant que votre contenu vidéo est engageant et professionnel. Notre technologie avancée rend les vidéos avec des avatars AI humaines et authentiques.

