Générateur de Vidéos de Définition d'Objectifs avec Avatar : Atteignez Vos Objectifs

Créez facilement des vidéos engageantes et personnalisées de définition d'objectifs avec des avatars IA pour stimuler la productivité et inspirer votre audience.

Développez une vidéo motivationnelle de 45 secondes destinée aux entrepreneurs en herbe et aux personnes axées sur le développement personnel, mettant en vedette un avatar IA amical qui présente les étapes clés pour une définition efficace des objectifs. Le style visuel doit être lumineux et encourageant, utilisant des couleurs douces et chaudes, complété par une voix off articulée et inspirante, le tout créé avec les puissants avatars IA de HeyGen pour offrir des expériences personnalisées.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo promotionnelle concise de 30 secondes ciblant les professionnels du marketing désireux d'augmenter l'engagement lors de leurs lancements de produits. Cette vidéo doit adopter une esthétique visuelle moderne et élégante avec une typographie audacieuse et une bande sonore persuasive et énergique, démontrant la facilité avec laquelle il est possible de générer des vidéos de qualité professionnelle directement à partir d'un script en utilisant la fonctionnalité Texte-en-vidéo de HeyGen, garantissant des récits vidéo dynamiques.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo didactique complète de 60 secondes destinée aux nouveaux employés ou aux départements de formation en entreprise, détaillant une nouvelle politique de l'entreprise avec une clarté absolue. La présentation visuelle doit être propre, professionnelle et facile à suivre, incorporant des superpositions de texte claires et une voix calme et autoritaire, en utilisant la fonctionnalité Sous-titres/captions de HeyGen pour améliorer l'accessibilité et créer des vidéos engageantes et interactives pour tous les spectateurs.
Exemple de Prompt 3
Concevez un extrait rapide de 30 secondes pour les réseaux sociaux destiné aux créateurs de contenu et aux constructeurs de marques personnelles cherchant à produire du contenu de haute qualité de manière efficace. Ce clip doit dégager un style visuel tendance et vibrant, avec des transitions dynamiques et une voix off optimiste et confiante, montrant comment les Modèles & scènes de HeyGen peuvent instantanément transformer des idées en personas numériques captivants, simplifiant le processus de création de contenu.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail



Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Définition d'Objectifs avec Avatar

Transformez vos messages de définition d'objectifs en vidéos engageantes et de qualité professionnelle avec des avatars alimentés par l'IA, simplifiant votre processus de création de contenu.

1
Step 1
Collez Votre Script d'Objectifs
Commencez par coller votre texte de définition d'objectifs directement dans la plateforme. Notre fonctionnalité Texte-en-vidéo à partir d'un script convertira ensuite vos mots en dialogue parlé pour l'avatar choisi.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar IA
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars IA pour représenter votre message. Ces personas numériques s'animeront et synchroniseront leurs lèvres précisément avec votre script, donnant vie à vos conseils de définition d'objectifs.
3
Step 3
Ajoutez des Améliorations Visuelles
Améliorez votre vidéo avec des touches professionnelles. Utilisez nos Modèles & scènes pour créer le décor parfait, intégrer votre marque et affiner davantage l'attrait visuel de votre contenu de définition d'objectifs.
4
Step 4
Générez et Exportez Votre Vidéo
Une fois votre vidéo perfectionnée, cliquez simplement pour la générer. Vous pouvez ensuite exporter votre vidéo de définition d'objectifs de haute qualité et professionnelle dans divers formats d'aspect, prête à être partagée.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Élargissez l'Éducation à la Définition d'Objectifs

.

Développez et diffusez des cours et contenus de définition d'objectifs plus personnalisés en utilisant des avatars IA, atteignant et éduquant efficacement un public plus large sur les stratégies de réussite.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mes vidéos de définition d'objectifs avec des avatars IA ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos de définition d'objectifs captivantes en utilisant des avatars IA avancés. Ces personas numériques offrent des expériences personnalisées, garantissant que votre message résonne puissamment et aboutit à des vidéos de qualité professionnelle.

Quels outils HeyGen propose-t-il pour créer des vidéos de qualité professionnelle ?

HeyGen offre une suite complète d'outils alimentés par l'IA pour une création de contenu fluide, y compris des modèles personnalisables, des contrôles de marque et un support de bibliothèque multimédia étendu. Ces fonctionnalités vous permettent de produire du contenu de haute qualité sans effort.

Puis-je personnaliser les modèles pour créer des vidéos engageantes et interactives avec HeyGen ?

Absolument ! HeyGen propose de nombreuses options de personnalisation pour ses modèles, vous permettant de créer des récits vidéo dynamiques. Cela vous permet de réaliser des vidéos engageantes et interactives qui captent véritablement l'attention de votre audience.

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de contenu vidéo à partir de texte ?

HeyGen simplifie le processus de création de contenu en transformant directement le texte en un générateur de vidéos IA. Notre technologie avancée de texte-en-vidéo, combinée à une synchronisation labiale réaliste et un support multilingue, rend la production de vidéos complexes simple et efficace.

