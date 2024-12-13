Générateur de Vidéos AI pour des Vidéos Explicatives de Collecte de Fonds Impactantes

Produisez rapidement des vidéos explicatives engageantes pour votre association ou cause en utilisant notre fonctionnalité intuitive de texte-à-vidéo.

Imaginez une vidéo captivante de 60 secondes pour les petites associations et les œuvres de charité, conçue pour simplifier les campagnes de collecte de fonds complexes. Cette vidéo devrait présenter des visuels chaleureux et inspirants accompagnés d'une voix off compatissante et rassurante, montrant comment les avatars AI de HeyGen peuvent transmettre votre message directement et efficacement, rendant votre cause accessible et encourageant les dons sans nécessiter de ressources de production importantes.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo explicative engageante de 45 secondes spécifiquement pour les personnes sans expérience en montage vidéo qui souhaitent communiquer leur cause de manière percutante. Utilisez des graphismes modernes et épurés associés à un ton audio amical et dynamique pour démontrer à quel point il est facile de générer des vidéos explicatives percutantes en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen, transformant les appels écrits en histoires visuelles convaincantes.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo dynamique de 30 secondes ciblant les groupes de plaidoyer ou les organisateurs communautaires, illustrant le pouvoir de la communication personnalisée. Cette vidéo nécessite des visuels dynamiques et engageants, mettant en vedette divers avatars personnalisés, complétés par une voix énergique et claire, soulignant la facilité de création d'avatars personnalisés dans HeyGen pour représenter divers membres de la communauté et se connecter plus authentiquement avec les donateurs potentiels grâce à des avatars parlants.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo professionnelle de 50 secondes destinée aux responsables de la collecte de fonds et aux équipes de développement, mettant l'accent sur l'efficacité de la sensibilisation. Employez une esthétique professionnelle et épurée avec des visuels basés sur des données et une voix confiante et autoritaire pour expliquer comment la capacité de génération de voix off de HeyGen peut réduire considérablement les coûts et le temps de production pour un contenu de collecte de fonds convaincant, permettant aux équipes de se concentrer davantage sur leur mission plutôt que sur une production vidéo complexe.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos Explicatives de Collecte de Fonds avec Avatars

Créez sans effort des vidéos explicatives de collecte de fonds captivantes avec des avatars AI et la technologie de texte-à-vidéo, engageant votre audience et soutenant votre cause.

1
Step 1
Créez Votre Script et Sélectionnez un Avatar
Commencez par rédiger votre script de vidéo de collecte de fonds captivant. Ensuite, choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'"avatars AI" ou créez votre propre avatar personnalisé pour narrer votre message.
2
Step 2
Générez Votre Vidéo avec des Voix AI
Saisissez votre script et laissez notre plateforme le transformer en une vidéo dynamique. Utilisez "texte-à-vidéo à partir d'un script" pour générer automatiquement des voix off réalistes.
3
Step 3
Améliorez et Personnalisez Votre Vidéo Explicative
Personnalisez votre vidéo en ajoutant des visuels de fond, de la musique et le logo de votre organisation. Nos "contrôles de branding (logo, couleurs)" garantissent que votre vidéo explicative s'aligne parfaitement avec votre identité.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Message de Collecte de Fonds
Finalisez votre "vidéo de collecte de fonds" professionnelle et exportez-la dans divers formats. Partagez facilement votre histoire percutante sur les réseaux sociaux et d'autres plateformes pour atteindre vos donateurs.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant l'Impact avec des Histoires de Réussite

Produisez des vidéos engageantes mettant en avant des histoires de réussite et des témoignages pour démontrer l'impact tangible des dons et obtenir plus de financements.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos explicatives engageantes sans montage complexe ?

HeyGen simplifie la création de vidéos explicatives professionnelles, de vidéos éducatives et de démonstrations de produits. Son éditeur intuitif par glisser-déposer permet à quiconque de générer un contenu captivant avec des avatars parlants, même sans expérience préalable en montage vidéo.

Puis-je créer des avatars AI personnalisés pour ma marque avec HeyGen ?

Absolument, HeyGen vous permet de créer des avatars AI personnalisés qui représentent authentiquement votre marque ou vous-même. Cette fonctionnalité améliore votre contenu vidéo en fournissant des avatars parlants uniques et personnalisés.

Qu'est-ce qui rend HeyGen un générateur de vidéos AI efficace pour les entreprises ?

HeyGen se distingue comme un générateur de vidéos AI efficace en transformant rapidement le texte en vidéo à partir d'un script, avec des voix AI réalistes. Cette capacité réduit considérablement le temps et les coûts de production, rendant la création de vidéos professionnelles accessible.

HeyGen est-il adapté pour générer des vidéos impactantes pour les réseaux sociaux et la collecte de fonds ?

Oui, HeyGen est idéal pour générer du contenu impactant pour les réseaux sociaux et les vidéos de collecte de fonds. Vous pouvez facilement créer une vidéo explicative captivante pour une association à partir d'un simple script vidéo, engageant efficacement votre audience.

