Imaginez une vidéo d'instruction de 45 secondes pour les nouveaux analystes financiers. Le public cible est constitué de jeunes diplômés entrant dans le secteur bancaire. Visuellement, la vidéo devrait présenter un avatar AI professionnel en costume élégant, se tenant devant un fond de bureau virtuel moderne et épuré, avec éventuellement des graphiques animés subtils dans un coin. L'audio devrait être une voix off calme et confiante expliquant des réglementations financières complexes de manière accessible, en se concentrant sur les concepts clés des "vidéos de formation d'entreprise". La fonctionnalité "Text-to-video from script" de HeyGen peut facilement transformer des documents de conformité en "vidéos d'intégration" engageantes pour les services financiers.

