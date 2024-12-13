Votre Créateur Ultime de Lancement de Fonctionnalité d'Avatar
Générez des vidéos engageantes de qualité studio avec des avatars AI réalistes. Transformez votre contenu avec des visages et des voix expressifs pour tout usage.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Produisez une vidéo explicative de 60 secondes conçue pour les créateurs de contenu et les éducateurs en ligne, détaillant la polyvalence des avatars AI parlants. Cette vidéo doit adopter un style visuel épuré, semblable à un tutoriel, avec des superpositions de texte illustratives à l'écran, démontrant la personnalisation des avatars et des voix et gestes expressifs. L'audio doit comporter une voix off calme et instructive accompagnée d'une musique de fond subtile et encourageante, expliquant comment les utilisateurs peuvent affiner leur message grâce à la génération de voix off puissante et garantir l'accessibilité avec des sous-titres/captions automatiques.
Créez une vidéo d'annonce concise de 30 secondes ciblant les chefs de produit et les passionnés de technologie, dévoilant une nouvelle fonctionnalité révolutionnaire utilisant des avatars AI en corps entier. Adoptez un style visuel rapide et dynamique avec des coupes rapides entre diverses applications d'avatars dans différents contextes et langues. L'audio doit consister en une musique électronique moderne combinée à des segments vocaux énergiques et brefs, démontrant comment les modèles et scènes flexibles de HeyGen et le redimensionnement et l'exportation des rapports d'aspect peuvent adapter le contenu à n'importe quelle plateforme.
Développez un module de formation d'entreprise ou une vidéo de communication interne de 50 secondes destinée aux professionnels des ressources humaines et aux départements de formation, illustrant le potentiel de la technologie des jumeaux numériques dans les environnements professionnels. Le style visuel doit être professionnel, corporatif, mais engageant, avec des avatars AI divers et réalistes présentant des informations de manière claire et concise. Une voix off professionnelle et claire avec une musique de fond douce et ambiante doit guider le spectateur, montrant comment la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen enrichit les présentations de ces `avatars AI` pour des vidéos de qualité studio.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création de Publicités Performantes.
Produisez rapidement des publicités vidéo captivantes en utilisant des avatars AI pour annoncer et commercialiser de nouvelles fonctionnalités efficacement.
Contenu Engagé pour les Réseaux Sociaux.
Créez des vidéos dynamiques pour les réseaux sociaux avec des avatars personnalisés pour captiver les audiences lors des annonces de fonctionnalités et des mises à jour.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen permet-il la création d'avatars AI personnalisés ?
Le puissant générateur d'avatars AI de HeyGen permet aux utilisateurs de créer des avatars personnalisés à partir d'une simple photo ou vidéo. Cette capacité offre des options flexibles pour la création de contenu vidéo personnalisé, garantissant que votre avatar AI reflète votre marque ou votre personnalité.
Les avatars AI parlants de HeyGen peuvent-ils transmettre des voix et des gestes expressifs ?
Oui, HeyGen se spécialise dans la création d'avatars AI parlants dotés de capacités avancées d'animation faciale et de synchronisation vocale. Cela garantit que votre jumeau numérique délivre des messages avec des voix et des gestes expressifs, rendant vos vidéos plus engageantes et dynamiques.
Est-il facile de produire des vidéos de qualité studio avec les avatars AI de HeyGen ?
HeyGen offre une plateforme facile à utiliser qui simplifie la création de contenu vidéo. Vous pouvez transformer du texte en vidéo avec des avatars AI réalistes, produisant rapidement des vidéos de qualité studio pour le marketing, la formation, et plus encore sans montage complexe.
Quelles langues les avatars AI de HeyGen prennent-ils en charge pour le contenu vidéo ?
Les avatars AI de HeyGen prennent en charge plusieurs langues, permettant aux utilisateurs de créer un contenu vidéo diversifié pour un public mondial. Cette fonctionnalité est cruciale pour étendre la portée dans les vidéos de marketing ou de formation, délivrant des messages efficacement dans le monde entier.