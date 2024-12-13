Imaginez une vidéo promotionnelle dynamique de 45 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux spécialistes du marketing digital, mettant en avant le processus fluide de création de contenu vidéo engageant. Le style visuel doit être lumineux, moderne et énergique, avec des éléments d'interface utilisateur élégants et divers avatars personnalisés en action, accompagnés d'une musique de fond entraînante et inspirante et d'une voix off amicale et claire. Soulignez comment le générateur d'avatars AI de HeyGen simplifie la création de vidéos, en mettant l'accent sur la puissance du texte-à-vidéo à partir d'un script pour donner vie aux idées instantanément.

