Générateur d'Avatars AI : Créez des Avatars Personnalisés Engagés

Créez de superbes avatars AI personnalisés à partir de modèles conçus professionnellement en utilisant notre créateur intuitif.

Découvrez le pouvoir transformateur des avatars AI personnalisés dans cette vidéo dynamique de 30 secondes, conçue pour les professionnels créatifs cherchant à renforcer leur présence de marque. Avec une bande sonore entraînante et une voix off professionnelle, cette vidéo guidera les spectateurs dans la création de personnages numériques uniques en utilisant la fonctionnalité d'avatars AI de HeyGen et les animera sans effort avec la conversion de texte en vidéo à partir d'un script.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Exemple de Prompt 1
Propriétaires de petites entreprises et éducateurs, explorez le flux de travail fluide de HeyGen dans cette vidéo didactique concise de 45 secondes. Présentant un style visuel épuré et moderne et une voix off amicale et claire, nous démontrons à quel point il est facile d'utiliser les avatars de studio et l'application de création de personnages dans les divers modèles et scènes de HeyGen pour produire un contenu éducatif ou marketing captivant.
Exemple de Prompt 2
Libérez votre créativité et marquez votre empreinte en ligne avec ce tutoriel ludique de 60 secondes, conçu pour les individus et créateurs de contenu désireux de personnaliser leur présence numérique. Accompagnée de musique contemporaine et de visuels vibrants, cette vidéo met en avant le plaisir de créer des avatars personnels et d'utiliser le redimensionnement et les exportations au format d'HeyGen pour partager vos créations uniques sur n'importe quelle plateforme avec des sous-titres facilement ajoutés pour une portée plus large.
Exemple de Prompt 3
Les artistes numériques et les gestionnaires de réseaux sociaux trouveront une inspiration profonde dans cette vitrine artistique de 30 secondes, démontrant comment les avatars AI peuvent transformer fondamentalement le contenu visuel et les affiches marketing. Avec une esthétique minimaliste et une musique de fond apaisante, observez comment les illustrations sont sublimées par l'intégration des avatars AI de HeyGen, le tout enrichi par l'accès à sa riche bibliothèque de médias/stock pour des ressources visuelles diversifiées.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur d'Avatars AI

Créez facilement des avatars personnels et de studio époustouflants, en enrichissant votre contenu avec des personnages AI professionnels en quelques clics.

1
Step 1
Créez Votre Avatar AI Personnalisé
Commencez par utiliser notre application puissante de création de personnages pour concevoir des avatars AI personnalisés qui reflètent parfaitement votre vision et l'identité de votre marque.
2
Step 2
Sélectionnez un Modèle d'Avatar
Lancez votre projet en choisissant parmi une large gamme de modèles de conception d'avatars, offrant le point de départ idéal pour votre vidéo.
3
Step 3
Ajoutez Votre Touche Personnelle
Personnalisez votre avatar et votre scène sans effort en utilisant notre éditeur intuitif glisser-déposer, garantissant que chaque détail s'aligne avec votre marque grâce aux contrôles de branding.
4
Step 4
Générez Votre Avatar Parlant
Donnez vie à votre création ! Générez votre vidéo d'avatar parlant, complète avec génération de voix off, prête à être partagée sur toutes vos plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez la formation sur les produits et fonctionnalités

.

Utilisez des vidéos alimentées par l'AI avec des avatars personnalisés pour augmenter l'engagement et la rétention lors de l'éducation des utilisateurs sur les nouvelles fonctionnalités du générateur d'avatars.

Questions Fréquemment Posées

Comment puis-je créer de véritables avatars AI personnalisés avec HeyGen ?

L'application avancée de création de personnages de HeyGen vous permet de concevoir des avatars AI personnalisés qui reflètent véritablement votre marque ou vos avatars personnels. Vous pouvez adapter les caractéristiques pour créer des avatars de studio uniques répondant à divers besoins de contenu.

HeyGen propose-t-il des modèles conçus professionnellement pour les avatars AI ?

Oui, HeyGen offre une large gamme de modèles conçus professionnellement et de modèles d'avatars AI en stock. Ces ressources simplifient la création de contenu vidéo engageant, vous permettant de sélectionner et de personnaliser rapidement un modèle d'avatar.

Quel type de contenu puis-je créer en utilisant les avatars AI de HeyGen ?

Les avatars AI de HeyGen sont polyvalents pour divers contenus, y compris des vidéos éducatives, des affiches marketing avec un avatar parlant, ou des présentations dynamiques. Ils transforment des idées statiques en illustrations vidéo engageantes.

HeyGen est-il un générateur d'avatars AI en ligne facile à utiliser ?

HeyGen est en effet un générateur d'avatars en ligne intuitif qui simplifie la production vidéo. Notre plateforme fonctionne comme un générateur d'avatars AI complet avec un éditeur glisser-déposer convivial, rendant la création de vidéos professionnelles accessible à tous.

