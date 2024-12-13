Découvrez le pouvoir transformateur des avatars AI personnalisés dans cette vidéo dynamique de 30 secondes, conçue pour les professionnels créatifs cherchant à renforcer leur présence de marque. Avec une bande sonore entraînante et une voix off professionnelle, cette vidéo guidera les spectateurs dans la création de personnages numériques uniques en utilisant la fonctionnalité d'avatars AI de HeyGen et les animera sans effort avec la conversion de texte en vidéo à partir d'un script.

Générer une Vidéo