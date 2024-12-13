Créez une vidéo explicative de 60 secondes pour les propriétaires de petites entreprises, montrant comment un "créateur de vidéos FAQ avec avatar" simplifie les caractéristiques complexes des produits et les questions courantes. Le style visuel doit être épuré et professionnel avec des animations de texte dynamiques, complété par une voix off amicale et informative. Utilisez la capacité "Text-to-video from script" de HeyGen pour convertir sans effort vos FAQ écrites en contenu parlé captivant livré par un avatar AI.

Générer une Vidéo