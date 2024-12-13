Créez une vidéo dynamique de 30 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises, montrant à quel point il est facile de générer des vidéos engageantes pour les réseaux sociaux en utilisant des vidéos d'avatars AI. Le style visuel doit être moderne et épuré, avec des transitions dynamiques et une musique de fond entraînante, complétée par une voix off amicale et claire. Mettez en avant l'efficacité de l'utilisation des avatars AI combinés avec le Text-to-video pour produire rapidement un contenu captivant.

