Imaginez une vidéo explicative amicale de 45 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux professionnels du marketing, conçue pour répondre aux questions fréquentes sur les produits. Le style visuel doit être lumineux et accueillant, avec un avatar IA réaliste qui délivre des informations avec une voix off amicale et informative. Cette vidéo FAQ engageante démontrera comment un "générateur d'explications FAQ avec avatar" simplifie la communication, en utilisant les puissants "avatars IA" et la "génération de voix off" de HeyGen pour rendre les sujets complexes faciles à comprendre.

Générer une Vidéo