Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Développez une vidéo de formation engageante de 45 secondes pour les nouveaux utilisateurs de logiciels, expliquant une fonctionnalité complexe avec un visuel clair et instructif et un ton audio amical, démontrant comment convertir des scripts détaillés en vidéos explicatives dynamiques grâce à la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen.
Produisez une publicité vibrante de 15 secondes pour les réseaux sociaux ciblant les petites entreprises locales, mettant en avant une nouvelle offre saisonnière avec des couleurs vives et une musique de fond énergique, en utilisant les divers modèles et scènes de HeyGen pour générer rapidement un contenu captivant.
Concevez un tutoriel informatif de 60 secondes pour les équipes de support client, détaillant un processus de dépannage courant avec une présentation visuelle calme et étape par étape et une musique de fond utile, en assurant l'accessibilité et la clarté grâce aux sous-titres/captions automatiques de HeyGen.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos Explicatives avec Avatar

Créez des vidéos explicatives engageantes avec des avatars AI réalistes, des visuels dynamiques et des voix off professionnelles en quelques étapes simples, donnant vie à votre message sans effort.

1
Step 1
Choisissez Votre Avatar AI
Sélectionnez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI réalistes et expressifs qui représentent le mieux votre marque ou votre message. Nos avatars AI avancés donnent vie à votre script avec des mouvements et des émotions naturels.
2
Step 2
Rédigez Votre Script
Saisissez votre script vidéo en le tapant ou en le collant directement dans l'éditeur. Notre technologie de texte-à-vidéo générera automatiquement des voix off naturelles dans diverses langues, parfaitement synchronisées avec l'avatar choisi.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels & Branding
Améliorez votre vidéo avec des visuels de fond pertinents, de la musique, et le logo et les couleurs de votre marque en utilisant nos modèles & scènes et notre bibliothèque multimédia complète. Personnalisez chaque élément pour correspondre à votre esthétique souhaitée.
4
Step 4
Générez Votre Vidéo
D'un clic, générez votre vidéo explicative complète. Exportez-la facilement dans le format d'aspect de votre choix, avec des sous-titres et captions générés automatiquement, prête à être partagée sur toutes vos plateformes.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez la Formation avec des Vidéos Explicatives AI

Développez des vidéos explicatives interactives et informatives pour améliorer significativement l'engagement et la rétention des connaissances lors des formations.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos explicatives engageantes ?

Le générateur de vidéos AI de HeyGen transforme le texte en vidéos explicatives dynamiques, en utilisant des avatars AI avancés et des voix off personnalisées. Cette plateforme simplifie le processus, permettant aux utilisateurs de créer un contenu convaincant sans compétences approfondies en montage vidéo.

Puis-je convertir mes scripts existants en vidéos AI professionnelles ?

Oui, HeyGen vous permet de convertir facilement n'importe quel script en vidéos AI de haute qualité grâce à sa fonctionnalité de texte-à-vidéo. Il vous suffit d'entrer votre texte, de choisir un avatar AI, et HeyGen génère une vidéo soignée avec des voix off synchronisées et des sous-titres.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour les projets de vidéos explicatives ?

HeyGen offre une personnalisation étendue pour vos vidéos explicatives, y compris une large gamme de modèles, des contrôles de marque pour les logos et les couleurs, et une riche bibliothèque multimédia. Vous pouvez personnaliser chaque aspect pour que votre vidéo AI s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque.

Quels types de contenu alimenté par AI HeyGen peut-il m'aider à créer ?

Avec HeyGen, vous pouvez créer une gamme diversifiée de contenus alimentés par AI, allant des vidéos explicatives animées et des supports de formation aux vidéos de présentation pour les réseaux sociaux. Notre plateforme polyvalente prend en charge divers cas d'utilisation, rendant la production vidéo avancée accessible à tous.

