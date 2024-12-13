Générateur de Vidéos Explicatives avec Avatar : Créez des Vidéos Engagantes

Concevez des vidéos explicatives percutantes en transformant du texte en contenu captivant avec nos avatars AI polyvalents.

Créez une vidéo technique concise d'une minute à destination des développeurs de logiciels, mettant en avant la puissance d'un générateur de vidéos explicatives avec avatar. Utilisez la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo à partir d'un script pour convertir des explications de code complexes en contenu clair et visuellement attrayant, avec un style visuel moderne et instructif et une voix AI précise et professionnelle.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative promotionnelle de 90 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises, illustrant la facilité avec laquelle ils peuvent créer du contenu marketing professionnel. Cette vidéo doit présenter un style visuel dynamique avec des schémas de couleurs vives et une voix AI amicale et entraînante, en utilisant les modèles vidéo et la génération de voix off de HeyGen pour produire rapidement des récits captivants.
Exemple de Prompt 2
Produisez un module de formation approfondi de 2 minutes conçu pour les formateurs d'entreprise, démontrant les fonctionnalités avancées d'un avatar AI pour des présentations virtuelles. Le style visuel doit être soigné et professionnel, avec une voix AI calme et autoritaire et les sous-titres/captions de HeyGen pour garantir l'accessibilité et une compréhension claire des concepts complexes en utilisant la bibliothèque de médias/stock pour des visuels pertinents.
Exemple de Prompt 3
Concevez un aperçu rapide de produit de 45 secondes pour les chefs de produit, mettant en avant la simplicité d'utilisation d'un générateur de vidéos AI pour le prototypage rapide et les annonces de fonctionnalités. La vidéo doit adopter une esthétique visuelle élégante et minimaliste avec une voix AI précise et engageante, en utilisant pleinement les avatars AI de HeyGen pour un branding cohérent et le redimensionnement et l'exportation des formats pour une distribution multi-plateforme.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne Votre Vidéo Explicative avec Avatar AI

Transformez sans effort vos idées en vidéos explicatives captivantes avec des avatars AI et des outils intuitifs, offrant des résultats professionnels rapidement.

1
Step 1
Choisissez Votre Avatar AI
Commencez par sélectionner un avatar AI réaliste ou stylisé qui correspond le mieux à votre message. Entrez votre script, et regardez votre avatar AI choisi prendre vie, générant vos scènes vidéo initiales sans effort.
2
Step 2
Générez des Voix Off Captivantes
Transformez votre script en narration dynamique en utilisant notre générateur de voix AI avancé. Choisissez parmi une variété de voix pour créer la voix off parfaite, renforçant l'impact de votre vidéo explicative.
3
Step 3
Personnalisez avec des Modèles Professionnels
Personnalisez votre vidéo avec des modèles vidéo et des scènes de fond conçus professionnellement. Personnalisez facilement les éléments pour qu'ils s'alignent avec votre marque et transmettent efficacement votre message.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Explicative
Finalisez votre création et exportez votre vidéo explicative AI de haute qualité. Ajustez le format d'image pour différentes plateformes, garantissant que votre message atteigne efficacement votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Contenu Engagé pour les Réseaux Sociaux

.

Produisez rapidement des vidéos explicatives et des clips engageants pour les réseaux sociaux, élargissant votre présence en ligne et votre audience.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos explicatives AI ?

HeyGen simplifie le processus, en faisant un créateur de vidéos explicatives AI avancé. Vous pouvez sélectionner un avatar AI, entrer votre script pour une création de texte en vidéo efficace, et générer des vidéos professionnelles avec une interface conviviale.

Puis-je créer un avatar AI personnalisé avec HeyGen pour mon contenu vidéo ?

Oui, HeyGen permet aux utilisateurs de créer un avatar personnalisé, offrant une personnalité numérique unique pour vos vidéos en tête parlante. Cette capacité garantit que votre contenu vidéo explicatif se démarque et s'aligne avec votre marque.

Quelles capacités techniques HeyGen offre-t-il pour la communication vidéo mondiale ?

HeyGen offre des capacités techniques robustes pour la localisation, avec un générateur de voix AI pour des voix off diversifiées et des sous-titres/captions automatiques. Cela garantit que la sortie de votre générateur de vidéos AI communique efficacement avec des audiences mondiales.

Quelles fonctionnalités contribuent à l'expérience de montage vidéo conviviale de HeyGen ?

L'interface conviviale de HeyGen inclut un éditeur intuitif par glisser-déposer, simplifiant les tâches complexes de montage vidéo. Vous pouvez exploiter une large gamme de modèles vidéo professionnels pour produire rapidement du contenu de générateur de vidéos AI de haute qualité.

