Créateur de Vidéos Explicatives avec Avatar : Créez des Vidéos AI Engagantes

Créez des vidéos explicatives époustouflantes avec des avatars AI réalistes et faites résonner votre message instantanément.

Imaginez une vidéo explicative vibrante de 30 secondes conçue pour les propriétaires de petites entreprises, montrant comment lancer rapidement un nouveau produit. Le style visuel doit être lumineux et énergique, complété par une voix off dynamique et professionnelle générée par HeyGen. Cette vidéo exploitera efficacement les avatars AI de HeyGen pour présenter des informations clés, rendant les concepts marketing complexes digestes et engageants pour le public cible.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez un tutoriel de 45 secondes démontrant l'interface utilisateur fluide d'un générateur de vidéos AI, destiné aux passionnés de technologie et aux développeurs de logiciels. Le style visuel doit être épuré et moderne, avec des enregistrements d'écran nets, tandis qu'une narration claire et articulée guide les spectateurs. Utilisez la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo pour générer automatiquement la voix off et ajouter des sous-titres précis, garantissant que chaque détail technique est communiqué efficacement.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo engageante de 60 secondes pour les créateurs de contenu et les éducateurs, mettant en avant la puissance de la personnalisation dans la production vidéo. Adoptez un style visuel chaleureux et amical avec des éléments personnalisés, accompagné d'une voix off conversationnelle. Cette vidéo démontrera comment la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen et ses modèles et scènes flexibles permettent aux utilisateurs de créer un contenu véritablement unique adapté à leur marque ou à leurs besoins éducatifs spécifiques, mettant en valeur la polyvalence d'un générateur d'avatars AI.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo d'intégration concise de 30 secondes pour les nouveaux employés, axée sur la culture d'entreprise et les premières étapes essentielles. Le style visuel doit être professionnel et clair, avec une voix off confiante et instructive d'un avatar AI. Assurez-vous que la vidéo est optimisée pour diverses plateformes en utilisant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect de HeyGen, offrant une expérience de visionnage cohérente et de haute qualité pour une première impression engageante dans leurs vidéos de formation.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Explicatives avec Avatar

Créez facilement des vidéos explicatives professionnelles avec des avatars AI, transformant votre texte en contenu engageant de qualité studio pour tout usage.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Commencez par rédiger votre message en texte. Notre plateforme utilise la technologie de "générateur de vidéos AI" pour convertir votre script en une histoire visuelle engageante.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'"avatars AI" pour représenter votre marque. Personnalisez leur apparence et leur voix pour correspondre parfaitement au ton et au style de votre vidéo explicative.
3
Step 3
Personnalisez Votre Scène
Améliorez votre vidéo avec des arrière-plans, accessoires et animations adaptés. Utilisez nos "Modèles & scènes" pour rapidement mettre en place le décor de votre message, assurant un aspect et une sensation professionnels.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Explicative
Une fois satisfait de votre création, rendez et téléchargez vos nouvelles "vidéos explicatives" dans divers formats d'aspect. Partagez votre vidéo de haute qualité sur toutes vos plateformes pour communiquer efficacement votre message.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Développez du Contenu Éducatif et des Cours

.

Transformez facilement des informations complexes en vidéos explicatives claires et engageantes, accélérant la création de cours et atteignant divers apprenants à l'échelle mondiale avec des avatars AI.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos explicatives ?

Le générateur de vidéos AI de HeyGen et ses nombreux modèles vidéo permettent aux utilisateurs de produire rapidement des vidéos explicatives de qualité studio. Avec des avatars AI personnalisables et des capacités robustes de transformation de texte en vidéo, créer du contenu engageant n'a jamais été aussi facile.

Puis-je personnaliser les avatars AI dans mes vidéos avec HeyGen ?

Oui, HeyGen offre des options de personnalisation significatives pour les avatars AI. Cela permet aux utilisateurs de créer des personnages uniques qui s'alignent parfaitement avec leur marque et leur message, renforçant l'impact des vidéos marketing et d'intégration.

Quels types de vidéos puis-je créer avec HeyGen ?

HeyGen est un générateur de vidéos AI polyvalent, idéal pour produire une large gamme de contenus. Cela inclut des vidéos de formation, des campagnes marketing dynamiques, des guides d'intégration complets et des vidéos explicatives engageantes, toutes mettant en vedette des avatars AI réalistes.

HeyGen prend-il en charge la production de vidéos multilingues ?

Absolument. HeyGen prend en charge la conversion de texte en vidéo dans plus de 100 langues. Cela vous permet de générer facilement des voix off et des sous-titres, garantissant que votre contenu vidéo alimenté par AI atteint un large public mondial.

