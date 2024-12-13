Générateur d'Explicateurs Avatar : Créez Rapidement des Vidéos AI Engagantes
Créez sans effort des vidéos explicatives professionnelles et des avatars AI réalistes à partir de votre script, en tirant parti de notre technologie avancée de texte en vidéo depuis un script.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo accessible de 45 secondes pour les propriétaires de petites entreprises, mettant en avant la simplicité d'utilisation des 'Avatars AI' pour délivrer des messages personnalisés sans avoir besoin d'une équipe de tournage. Le style visuel et audio doit être amical et moderne, avec un avatar expressif et réaliste parlant clairement à partir d'une entrée 'Texte en vidéo depuis un script', rendant le contenu professionnel accessible.
Développez une vidéo dynamique de 30 secondes destinée aux créateurs de contenu, démontrant la liberté créative de convertir du 'texte en vidéo' avec des visuels vibrants et un montage rapide. Cette suggestion met l'accent sur l'utilisation de la 'Bibliothèque de médias/soutien de stock' de HeyGen pour enrichir les scènes, permettant aux créateurs de produire rapidement un contenu percutant qui capte instantanément l'attention.
Créez une vidéo informative de 90 secondes pour les formateurs d'entreprise, illustrant comment créer des vidéos de formation efficaces qui maintiennent la cohérence de la marque à travers tous les modules. Le style visuel doit être épuré et autoritaire, avec des 'Sous-titres/légendes' clairs pour l'accessibilité, montrant comment HeyGen soutient la diffusion professionnelle d'informations cruciales.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement en Formation.
Transformez des concepts complexes en vidéos explicatives AI claires et engageantes pour améliorer la rétention et la compréhension de l'apprentissage.
Élargissez la Portée Éducative.
Produisez plus de cours et de contenu éducatif en utilisant des explicateurs avatar AI pour atteindre efficacement un public mondial.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen crée-t-il des vidéos AI avec des avatars réalistes ?
HeyGen utilise une technologie AI avancée pour transformer votre script en "vidéos AI" professionnelles. Notre plateforme agit comme un "générateur d'explicateurs avatar" intuitif, vous permettant de sélectionner des "avatars réalistes" qui articulent votre message avec des expressions et des mouvements naturels, directement du "texte en vidéo".
Quelles options de personnalisation créative HeyGen offre-t-il pour le branding ?
HeyGen offre une "personnalisation" étendue pour vos "vidéos explicatives". Vous pouvez personnaliser les scènes en utilisant divers "modèles", appliquer les "contrôles de branding" uniques de votre marque comme les logos et les couleurs, et intégrer des médias personnalisés pour s'aligner parfaitement avec l'identité de votre marque, améliorant ainsi votre expérience de "montage vidéo AI".
HeyGen peut-il générer des vidéos AI multilingues avec sous-titres ?
Oui, HeyGen prend en charge la création de "vidéos AI" "multilingues". Notre plateforme inclut des capacités robustes de génération de "voix off" pour diverses langues et ajoute automatiquement des "sous-titres automatiques", garantissant que votre contenu est accessible et résonne avec un public mondial.
Pour quels cas d'utilisation les vidéos de type talking head de HeyGen sont-elles idéales ?
Les "vidéos talking head" de HeyGen sont parfaites pour une variété de "cas d'utilisation", y compris la création de "vidéos de formation" engageantes, de "vidéos explicatives" convaincantes et de contenu marketing percutant. Nos "Avatars AI" délivrent votre message de manière claire et professionnelle à travers différents formats.