Générateur d'Explicateurs Avatar : Créez Rapidement des Vidéos AI Engagantes

Créez sans effort des vidéos explicatives professionnelles et des avatars AI réalistes à partir de votre script, en tirant parti de notre technologie avancée de texte en vidéo depuis un script.

Imaginez une vidéo explicative engageante de 60 secondes destinée aux professionnels du marketing, montrant comment transformer sans effort des idées complexes en récits captivants. Le style visuel doit être élégant et professionnel, avec des transitions de scène dynamiques et une voix off entraînante, le tout propulsé par les divers 'Modèles & scènes' de HeyGen pour simplifier la création.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo accessible de 45 secondes pour les propriétaires de petites entreprises, mettant en avant la simplicité d'utilisation des 'Avatars AI' pour délivrer des messages personnalisés sans avoir besoin d'une équipe de tournage. Le style visuel et audio doit être amical et moderne, avec un avatar expressif et réaliste parlant clairement à partir d'une entrée 'Texte en vidéo depuis un script', rendant le contenu professionnel accessible.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo dynamique de 30 secondes destinée aux créateurs de contenu, démontrant la liberté créative de convertir du 'texte en vidéo' avec des visuels vibrants et un montage rapide. Cette suggestion met l'accent sur l'utilisation de la 'Bibliothèque de médias/soutien de stock' de HeyGen pour enrichir les scènes, permettant aux créateurs de produire rapidement un contenu percutant qui capte instantanément l'attention.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo informative de 90 secondes pour les formateurs d'entreprise, illustrant comment créer des vidéos de formation efficaces qui maintiennent la cohérence de la marque à travers tous les modules. Le style visuel doit être épuré et autoritaire, avec des 'Sous-titres/légendes' clairs pour l'accessibilité, montrant comment HeyGen soutient la diffusion professionnelle d'informations cruciales.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur d'Explicateurs Avatar

Transformez sans effort vos idées en vidéos explicatives dynamiques avec des Avatars AI, créant un contenu engageant qui captive votre audience.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Avatar AI et Script
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'**avatars AI** et saisissez votre script. Notre plateforme transforme votre texte en contenu vidéo engageant avec des avatars réalistes.
2
Step 2
Personnalisez Votre Vidéo Explicative
Personnalisez votre vidéo en sélectionnant parmi divers **modèles** et scènes. Ajustez les éléments pour correspondre à l'identité et au style uniques de votre marque.
3
Step 3
Améliorez avec Voix Off et Sous-titres
Ajoutez une **génération de voix off** professionnelle dans plusieurs langues à votre vidéo. Vous pouvez également générer automatiquement des sous-titres pour garantir l'accessibilité.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo AI
Finalisez votre vidéo explicative et **exportez**-la dans le format d'aspect de votre choix. Partagez votre contenu de haute qualité sur toutes vos plateformes sans effort.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Accélérez la Production Publicitaire

.

Créez rapidement des vidéos explicatives percutantes pour les publicités avec AI, augmentant les performances et l'engagement avec votre public cible.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen crée-t-il des vidéos AI avec des avatars réalistes ?

HeyGen utilise une technologie AI avancée pour transformer votre script en "vidéos AI" professionnelles. Notre plateforme agit comme un "générateur d'explicateurs avatar" intuitif, vous permettant de sélectionner des "avatars réalistes" qui articulent votre message avec des expressions et des mouvements naturels, directement du "texte en vidéo".

Quelles options de personnalisation créative HeyGen offre-t-il pour le branding ?

HeyGen offre une "personnalisation" étendue pour vos "vidéos explicatives". Vous pouvez personnaliser les scènes en utilisant divers "modèles", appliquer les "contrôles de branding" uniques de votre marque comme les logos et les couleurs, et intégrer des médias personnalisés pour s'aligner parfaitement avec l'identité de votre marque, améliorant ainsi votre expérience de "montage vidéo AI".

HeyGen peut-il générer des vidéos AI multilingues avec sous-titres ?

Oui, HeyGen prend en charge la création de "vidéos AI" "multilingues". Notre plateforme inclut des capacités robustes de génération de "voix off" pour diverses langues et ajoute automatiquement des "sous-titres automatiques", garantissant que votre contenu est accessible et résonne avec un public mondial.

Pour quels cas d'utilisation les vidéos de type talking head de HeyGen sont-elles idéales ?

Les "vidéos talking head" de HeyGen sont parfaites pour une variété de "cas d'utilisation", y compris la création de "vidéos de formation" engageantes, de "vidéos explicatives" convaincantes et de contenu marketing percutant. Nos "Avatars AI" délivrent votre message de manière claire et professionnelle à travers différents formats.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo