Créateur d'Explainer Expert en Avatars : Création Vidéo Alimentée par l'IA

Créez des vidéos explicatives animées captivantes en utilisant des avatars AI réalistes et des outils intuitifs.

Imaginez une vidéo explicative vibrante de 45 secondes conçue pour les propriétaires de petites entreprises, montrant à quel point il est facile de créer du contenu professionnel. Le style visuel doit être moderne et épuré, avec des avatars AI réalistes pour démontrer les fonctionnalités du produit, complété par une voix AI confiante et engageante, tout en exploitant la puissante fonctionnalité d'avatars AI de HeyGen pour donner vie à leur message.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo explicative animée dynamique de 60 secondes ciblant les professionnels du marketing, mettant en avant l'efficacité de produire rapidement des campagnes engageantes. Le style visuel et audio doit être corporatif et dynamique, utilisant un mélange de graphiques animés et de séquences d'archives, enrichi par les nombreux modèles et scènes de HeyGen pour stimuler les concepts créatifs, garantissant un produit final soigné.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo d'instruction de 30 secondes pour les créateurs de contenu e-learning, illustrant le processus fluide de transformation de matériel écrit en leçons engageantes. Le style visuel doit être simple et éducatif, privilégiant la clarté, avec une voix AI autoritaire générée par la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen, garantissant accessibilité et facilité de production.
Exemple de Prompt 3
Créez une pièce promotionnelle de 90 secondes pour les créateurs de contenu freelance, mettant en avant les vastes options de personnalisation disponibles pour la création de vidéos uniques. Le style visuel de la vidéo doit être hautement adaptable et créatif, démontrant des esthétiques diverses, soutenu par une voix off amicale et enthousiaste améliorée par la génération avancée de voix off de HeyGen, permettant aux créateurs un contrôle total sur leur narration audio.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur d'Explainer Expert en Avatars

Créez des vidéos explicatives captivantes sans effort avec des avatars AI. Transformez vos idées en contenu animé professionnel qui captive votre audience.

1
Step 1
Créez Votre Script
Développez votre récit en écrivant ou en collant votre script. La capacité de texte-à-vidéo de notre plateforme transformera automatiquement vos mots en une présentation visuelle dynamique.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour être le visage de votre vidéo explicative. Sélectionnez la représentation numérique parfaite pour transmettre efficacement votre message.
3
Step 3
Personnalisez Votre Contenu
Personnalisez votre vidéo avec des contrôles de marque comme les logos et les couleurs, assurant que votre explainer s'aligne parfaitement avec l'identité et le style de votre marque.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Finale
Finalisez votre vidéo explicative professionnelle et utilisez le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect pour préparer votre contenu pour n'importe quelle plateforme, prêt à engager votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Accélérer le Marketing et la Publicité

Produisez rapidement des vidéos explicatives AI captivantes pour attirer l'attention et obtenir des résultats dans les campagnes marketing.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen aide-t-il à créer des vidéos explicatives captivantes ?

HeyGen est un créateur de vidéos explicatives avancé qui utilise des avatars AI réalistes pour simplifier l'apprentissage et communiquer des idées complexes de manière efficace. Vous pouvez générer sans effort des vidéos explicatives animées convaincantes à partir d'un script, complètes avec génération de voix AI et diverses options de personnalisation, pour captiver votre public cible.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour mes avatars AI et vidéos dans HeyGen ?

HeyGen offre une personnalisation étendue pour vos avatars AI et vidéos explicatives, vous permettant d'adapter tout, des expressions et gestes des avatars aux tenues. Vous pouvez également utiliser une large gamme de modèles vidéo, intégrer des contrôles de marque et accéder à une riche bibliothèque multimédia pour créer des vidéos explicatives animées uniques et professionnelles.

HeyGen peut-il simplifier le processus de création vidéo pour le marketing et le contenu de formation ?

Absolument. HeyGen simplifie la création vidéo en transformant des scripts en vidéos explicatives animées professionnelles avec des avatars AI en quelques minutes. Cette approche efficace de texte-à-vidéo est idéale pour développer des campagnes marketing percutantes, des vidéos de formation et du contenu de micro-apprentissage, économisant considérablement du temps et des ressources.

HeyGen propose-t-il une génération de voix AI réaliste et d'autres fonctionnalités avancées ?

Oui, HeyGen dispose d'un puissant générateur de voix AI qui produit des voix off naturelles pour vos vidéos explicatives, améliorant leur qualité professionnelle. De plus, la plateforme prend en charge les sous-titres automatiques, une vaste bibliothèque d'effets vidéo et des capacités d'enregistrement d'écran, enrichissant votre expérience globale de création vidéo.

