Créez une vidéo pédagogique de 2 minutes pour les éducateurs en technologie et les formateurs d'entreprise, démontrant la facilité avec laquelle ils peuvent utiliser un générateur d'avatar AI pour produire du contenu captivant. Le style visuel doit être élégant et moderne, incorporant des diagrammes animés, tandis que l'audio présente une voix off claire et autoritaire. En mettant en avant la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo à partir d'un script, la vidéo soulignera comment le contenu parlé est transformé sans effort en une présentation dynamique.

Générer une Vidéo