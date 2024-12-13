Créez une vidéo percutante d'une minute ciblant les responsables RH et les professionnels de la formation et du développement, montrant comment votre créateur de formation d'entreprise par avatar révolutionne l'intégration des employés. Le style visuel doit être professionnel et épuré, utilisant des graphiques dynamiques à l'écran pour souligner les avantages, complétés par une voix off amicale mais autoritaire. Démontrez la facilité d'utilisation des avatars AI de HeyGen et de la fonction Texte-en-vidéo pour produire rapidement un contenu de formation engageant et cohérent.

