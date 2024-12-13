Élevez la Formation avec un Créateur de Formation d'Entreprise par Avatar
Transformez le développement des compétences des employés avec une formation dynamique basée sur des avatars, créée sans effort grâce aux avatars AI de HeyGen pour des messages vidéo personnalisés.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo convaincante de 90 secondes pour les chefs de département et les formateurs d'entreprise, illustrant comment votre Générateur de Vidéos de Formation AI renforce les compétences des employés avec un contenu personnalisé. Adoptez un style visuel moderne et élégant qui met en avant les options de personnalisation vibrantes pour les Avatars Personnalisables dans les Modèles et scènes de HeyGen, accompagné d'une voix off professionnelle énergique et encourageante. Montrez l'impact des expériences d'apprentissage sur mesure.
Concevez une vidéo dynamique de 45 secondes destinée aux équipes de vente et aux responsables de la réussite client, démontrant la puissance d'un Agent Vidéo pour créer des messages vidéo personnalisés pour un engagement vidéo amélioré par l'AI. Le style visuel doit être amical et conversationnel, imitant une touche personnelle, renforcé par les capacités efficaces de génération de voix off de HeyGen pour offrir un son chaleureux et clair. Mettez en avant la facilité avec laquelle des communications personnalisées peuvent être déployées à grande échelle.
Produisez une vidéo informative de 2 minutes pour les technologues de l'apprentissage et les responsables de l'innovation, explorant l'avenir de l'apprentissage expérientiel grâce à la formation par avatar alimentée par l'AI générative. Le style visuel doit être futuriste et sophistiqué, utilisant des animations subtiles pour transmettre des concepts complexes, tout en assurant l'accessibilité avec les sous-titres/captions de HeyGen et une livraison audio calme et visionnaire générée via Texte-en-vidéo à partir de script. Ce prompt doit inspirer la réflexion sur les méthodologies de formation avancées.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Échelle de Création de Cours de Formation.
Développez et livrez rapidement une large gamme de cours de formation à une main-d'œuvre mondiale, améliorant considérablement l'accessibilité de l'apprentissage et le volume de contenu.
Améliorez l'Engagement de la Formation des Employés.
Utilisez des avatars AI et des messages vidéo personnalisés pour augmenter la participation des apprenants et la rétention des connaissances dans toutes les initiatives de formation de l'entreprise.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen utilise-t-il l'AI pour la création vidéo ?
HeyGen utilise une AI générative avancée pour transformer le texte en vidéos dynamiques, avec des avatars AI réalistes. Cette plateforme d'engagement vidéo alimentée par l'AI simplifie la création de contenu professionnel, rendant la production complexe accessible.
HeyGen peut-il créer des avatars AI personnalisables pour les vidéos de formation ?
Oui, HeyGen permet aux utilisateurs de créer des avatars AI hautement personnalisables, parfaits pour un Générateur de Vidéos de Formation AI. Cette capacité soutient une formation efficace basée sur des avatars, rationalisant les processus de développement des compétences et d'intégration des employés.
Quelles sont les capacités de HeyGen pour personnaliser les messages vidéo ?
HeyGen offre des outils robustes pour créer des messages vidéo personnalisés en permettant aux utilisateurs de générer et de personnaliser des scripts vidéo. Cela garantit que chaque message résonne spécifiquement avec le public visé.
HeyGen prend-il en charge diverses options de marque et d'exportation ?
Absolument, HeyGen fournit des contrôles de marque complets, y compris des logos et des couleurs personnalisés, pour maintenir la cohérence de la marque. Les utilisateurs peuvent également utiliser le redimensionnement des ratios d'aspect et diverses options d'exportation pour s'adapter à différentes plateformes, avec des sous-titres automatiques.