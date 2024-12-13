Créez une vidéo convaincante de 45 secondes montrant comment les équipes L&D peuvent révolutionner la formation en entreprise en générant des avatars IA personnalisés. Le style visuel doit être élégant et professionnel, avec des transitions fluides entre les écrans de personnalisation des avatars et une voix off claire et confiante. Mettez en avant la capacité des avatars IA de HeyGen et la facilité de transformer un script en une vidéo dynamique avec la fonction texte-à-vidéo, permettant des expériences d'intégration personnalisées et cohérentes.

Générer une Vidéo