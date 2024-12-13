Générateur de Formation en Entreprise avec Avatars : Évoluez votre L&D

Développez un eLearning percutant avec facilité. Utilisez des avatars IA réalistes pour créer une formation engageante et évolutive pour l'ensemble de votre entreprise.

Créez une vidéo convaincante de 45 secondes montrant comment les équipes L&D peuvent révolutionner la formation en entreprise en générant des avatars IA personnalisés. Le style visuel doit être élégant et professionnel, avec des transitions fluides entre les écrans de personnalisation des avatars et une voix off claire et confiante. Mettez en avant la capacité des avatars IA de HeyGen et la facilité de transformer un script en une vidéo dynamique avec la fonction texte-à-vidéo, permettant des expériences d'intégration personnalisées et cohérentes.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo énergique de 30 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises et les formateurs occupés, illustrant le pouvoir de transformer une seule image en une vidéo complète pour des mises à jour de contenu rapides. L'esthétique visuelle doit être vibrante et rapide, accompagnée d'une bande sonore entraînante et d'une voix off succincte. Mettez l'accent sur l'utilisation des divers modèles et scènes de HeyGen, ainsi que sur sa vaste bibliothèque de médias/stock, pour créer rapidement des modèles de vidéos de formation engageantes sans temps de production étendu.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo informative de 60 secondes destinée aux entreprises mondiales et aux développeurs eLearning, démontrant comment créer un générateur de cours IA qui transcende les barrières linguistiques. La présentation visuelle doit être moderne et épurée, avec un avatar IA parlant sans effort dans plusieurs langues avec des sous-titres/captions correspondants. Mettez en avant la génération de voix off de HeyGen, soulignant la facilité d'atteindre un public mondial avec un contenu de formation diversifié et inclusif.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo créative de 45 secondes destinée aux équipes marketing et aux créateurs de contenu, mettant en avant la liberté artistique de concevoir, éditer et animer des avatars pour un contenu vidéo dynamique. Le style visuel doit être illustratif et engageant, accompagné d'une musique de fond entraînante et d'une voix off amicale. Illustrez la puissante fonctionnalité des avatars IA de HeyGen, en soulignant comment le générateur de vidéos IA permet un redimensionnement facile des formats et des exportations pour s'adapter à diverses plateformes, offrant des possibilités créatives infinies.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le Générateur de Formation en Entreprise avec Avatars IA

Permettez à vos équipes L&D de produire rapidement des vidéos de formation personnalisées et de haute qualité avec des avatars IA et une automatisation intelligente. Rationalisez votre eLearning en entreprise.

1
Step 1
Sélectionnez votre Avatar IA
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars IA préconstruits ou créez des avatars IA personnalisés qui représentent parfaitement votre marque et vos besoins de formation.
2
Step 2
Ajoutez votre Contenu de Formation
Saisissez votre script de formation, et notre technologie avancée de synthèse vocale générera automatiquement des voix off naturelles pour l'avatar IA choisi.
3
Step 3
Personnalisez avec Branding & Modèles
Améliorez votre vidéo avec des modèles préconçus, ajoutez le branding de votre entreprise et intégrez des médias pertinents pour créer des supports de formation engageants et cohérents.
4
Step 4
Générez & Distribuez votre Vidéo
Générez votre vidéo de formation finale dans divers formats, prête à être utilisée immédiatement, ou intégrez-la facilement à votre Système de Gestion de l'Apprentissage (LMS) existant pour un déploiement facile.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Éducation Simplifiée de Sujets Complexes

.

Simplifiez les sujets complexes et améliorez l'éducation avec des avatars IA, rendant l'information complexe accessible et engageante pour tous les apprenants.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des avatars IA personnalisés pour mon contenu ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer leurs propres avatars IA personnalisés et de les concevoir, éditer et animer avec des capacités avancées. Vous pouvez créer des personnages numériques uniques pour enrichir vos vidéos, assurant la cohérence de la marque dans tous vos projets créatifs.

Qu'est-ce qui rend HeyGen un générateur de vidéos IA efficace pour des applications diverses ?

HeyGen fonctionne comme un générateur de vidéos IA tout-en-un, vous permettant de transformer des scripts en vidéos captivantes avec des avatars IA réalistes. Son éditeur robuste et ses nombreux modèles simplifient la création de vidéos pour le marketing, l'eLearning et d'autres applications, rendant le contenu professionnel accessible.

Les avatars IA de HeyGen peuvent-ils soutenir la création de contenu multilingue ?

Oui, les avatars IA de HeyGen sont conçus avec un support multilingue, vous permettant de générer des voix off et des sous-titres dans diverses langues. Cette capacité vous permet d'atteindre facilement un public mondial avec un contenu vidéo localisé et professionnel.

Les fonctionnalités de HeyGen aident-elles à créer des vidéos de formation engageantes pour les entreprises ?

Absolument, HeyGen offre un puissant générateur de formation en entreprise avec avatars IA, fournissant des outils de création de vidéos et des modèles spécifiquement pour les équipes L&D. Vous pouvez facilement créer des cours en ligne et du contenu eLearning interactif, qui peuvent être intégrés à votre LMS existant.

