Le Créateur Ultime de Vidéos de Reconnaissance des Employés

Boostez le moral et l'engagement des employés avec des vidéos de reconnaissance personnalisées, créées facilement avec des avatars AI.

Créez une vidéo d'instruction concise d'une minute démontrant comment les départements RH peuvent tirer parti des avatars AI pour des sessions de formation virtuelle engageantes et un onboarding des employés simplifié. Le style visuel doit être élégant et professionnel, utilisant les avatars AI de HeyGen avec une voix off confiante et amicale, ciblant les responsables RH et de la formation & développement cherchant à améliorer leurs modules de formation numérique.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de célébration de 45 secondes montrant comment créer des vidéos de reconnaissance des employés personnalisées qui boostent efficacement le moral des employés. Le style visuel doit être vibrant et encourageant, avec des avatars personnalisables diversifiés présentés à travers des modèles et scènes dynamiques, avec une voix off énergique. Cette suggestion cible les chefs d'équipe et les spécialistes de la communication interne visant à favoriser une culture de travail positive.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo de présentation technique complète de 2 minutes expliquant la facilité de création de contenu en utilisant la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen. Le style visuel doit être clair et étape par étape, idéal pour un tutoriel, avec des superpositions de texte à l'écran et une voix off instructive et articulée. Cette vidéo est destinée aux créateurs de contenu et aux responsables techniques cherchant des outils d'édition vidéo automatisés efficaces.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo convaincante de 60 secondes démontrant comment la création de personas numériques dynamiques peut renforcer la culture d'entreprise et favoriser l'engagement des employés. Le style visuel doit être moderne et engageant, incorporant la génération de voix off puissante de HeyGen avec une musique de fond entraînante. Cette vidéo est destinée aux spécialistes de l'engagement des employés et aux dirigeants d'entreprise axés sur l'amélioration de la communication interne.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Reconnaissance des Employés par Avatar

Renforcez votre équipe et élevez la culture d'entreprise en créant des vidéos de reconnaissance des employés percutantes et personnalisées avec des avatars alimentés par l'AI, célébrant les réussites sans effort.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI ou personnalisez un persona numérique pour être le visage engageant de votre message de reconnaissance.
2
Step 2
Ajoutez Votre Script de Reconnaissance
Saisissez votre message spécifique et regardez la technologie de synthèse vocale transformer le texte en une voix off naturelle et expressive pour votre avatar choisi.
3
Step 3
Personnalisez Votre Scène Vidéo
Personnalisez l'arrière-plan de la vidéo, ajoutez des médias de soutien et intégrez des éléments de marque en utilisant des scènes vidéo personnalisables et des outils de bibliothèque multimédia.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Message
Générez votre vidéo de reconnaissance de haute qualité dans divers formats d'aspect et partagez-la facilement à travers vos canaux de communication interne pour booster le moral des employés.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Développez un Contenu Complet pour les RH et l'Apprentissage

Produisez des communications RH personnalisées, des modules d'onboarding et du contenu d'apprentissage avec des avatars AI pour une main-d'œuvre véritablement mondiale.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen crée-t-il des avatars AI hyperréalistes ?

HeyGen utilise des générateurs d'avatars AI avancés et une animation dynamique de la parole et du visage pour produire des personas numériques hyperréalistes. Cela inclut une synchronisation labiale sophistiquée et la possibilité de personnaliser des avatars animés pour divers besoins professionnels en vidéo.

Quels outils alimentés par l'AI HeyGen propose-t-il pour l'édition vidéo ?

HeyGen est un éditeur vidéo AI avancé qui transforme le texte en vidéo à partir d'un script avec des outils d'édition vidéo automatisés. Il inclut un générateur de sous-titres AI et des capacités d'acteur vocal AI, simplifiant l'ensemble du processus de création de contenu.

Les avatars AI de HeyGen peuvent-ils prendre en charge plusieurs langues et voix personnalisées ?

Oui, HeyGen offre un support multilingue étendu, vous permettant de créer des vidéos dans diverses langues. Ses capacités de synthèse vocale sont améliorées par la technologie de clonage de voix, permettant à vos avatars AI de parler avec des voix personnalisées pour une communication personnalisée.

Quelles sont les capacités techniques de HeyGen pour les ressources humaines et l'onboarding des employés ?

HeyGen fournit des outils d'avatars AI avancés spécifiquement conçus pour les avatars de ressources humaines et d'onboarding des employés. Ces outils permettent la création de contenu vidéo personnalisé, comme des sessions de formation virtuelle et des vidéos de reconnaissance des employés, améliorant l'engagement et la communication au sein de l'entreprise.

