Créez une vidéo d'instruction de 45 secondes destinée aux professionnels des RH et aux propriétaires de petites entreprises, montrant comment un générateur de manuels d'AI simplifie la création d'un manuel de l'employé complet. Le style visuel doit être épuré et professionnel, avec un avatar AI amical expliquant le processus étape par étape, accompagné d'une voix off claire et rassurante générée par la capacité de génération de voix off de HeyGen. Cette vidéo doit communiquer la facilité et l'efficacité de la production de documents essentiels pour l'entreprise.

