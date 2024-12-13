Créateur de Vidéos d'Apprentissage en Ligne avec Avatar : Créez des Cours Engagés Rapidement

Transformez votre formation avec des avatars AI engageants et simplifiez les concepts complexes pour des résultats d'apprentissage plus rapides.

Créez une vidéo convaincante de 45 secondes destinée aux formateurs d'entreprise et aux éducateurs, mettant en avant l'impact de l'apprentissage en ligne moderne et des vidéos de formation efficaces. Le style visuel doit être élégant et professionnel, incorporant des éléments animés pour souligner les informations clés, accompagné d'une voix off dynamique et claire. Utilisez les avatars AI de HeyGen et les divers modèles et scènes pour construire rapidement un récit captivant sans production extensive.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative dynamique de 30 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux créateurs de contenu, mettant en avant la facilité de générer du contenu professionnel avec un générateur de vidéo AI. L'approche visuelle doit comporter des coupes rapides et des graphismes vibrants, associés à une voix off enthousiaste et énergique. Exploitez la fonction de texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script et la génération de voix off pour produire efficacement cette pièce percutante, illustrant la simplicité de transformer des idées en vidéos explicatives engageantes.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo animée de 60 secondes pour les professionnels du marketing, illustrant les applications polyvalentes des avatars AI dans la création de contenu dynamique pour le marketing. Employez un style visuel créatif qui passe par divers looks d'avatar et environnements virtuels, soutenu par une voix conversationnelle, amicale et confiante. Cette vidéo doit utiliser efficacement les avatars AI de HeyGen et son vaste support de bibliothèque/média pour montrer l'étendue des possibilités pour des campagnes engageantes.
Exemple de Prompt 3
Réalisez une vidéo d'instruction de 40 secondes pour les nouveaux utilisateurs, détaillant une fonctionnalité spécifique d'un créateur de vidéo d'apprentissage en ligne avec avatar. La présentation visuelle doit combiner des enregistrements d'écran clairs et étape par étape avec un avatar AI guidant le processus, le tout présenté dans un ton calme et instructif avec une diction claire. Assurez-vous d'inclure les sous-titres/captions de HeyGen pour l'accessibilité et mentionnez la flexibilité du redimensionnement et des exports de format d'image pour diverses plateformes, en soulignant l'interface conviviale.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Apprentissage en Ligne avec Avatar

Créez facilement des vidéos d'apprentissage en ligne engageantes avec des avatars AI. Transformez vos scripts en contenu de formation professionnel et personnalisable en quelques étapes simples.

1
Step 1
Choisissez Votre Avatar AI et Modèle
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI réalistes et un modèle préconçu pour convenir parfaitement à votre cours d'apprentissage en ligne ou module de formation.
2
Step 2
Ajoutez Votre Contenu d'Apprentissage en Ligne
Collez votre script éducatif dans l'éditeur de texte, et le générateur de texte-à-vidéo AI le convertira instantanément en discours naturel pour votre avatar.
3
Step 3
Améliorez avec des Médias et du Branding
Utilisez la vaste bibliothèque de médias/support de stock pour ajouter des visuels pertinents, de la musique de fond, et incorporez le logo et les couleurs de votre marque pour un look cohérent.
4
Step 4
Générez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez votre projet, générez votre vidéo d'apprentissage en ligne de haute qualité sur la plateforme vidéo AI, et partagez-la facilement pour engager vos apprenants et offrir une formation percutante.

Cas d'Utilisation

Boostez l'Engagement en Formation

Augmentez la participation des apprenants et la rétention des connaissances grâce à des vidéos de formation dynamiques et personnalisées mettant en vedette des avatars AI et des éléments interactifs.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'apprentissage en ligne et de formation ?

HeyGen permet aux éducateurs et formateurs de produire facilement des "vidéos d'apprentissage en ligne" et de "formation" engageantes en utilisant des "avatars AI" avancés et la technologie "texte-à-vidéo". Notre plateforme vous permet de transformer des scripts en contenu visuel captivant avec des voix off réalistes, rendant le transfert de connaissances plus efficace.

Qu'est-ce qui rend HeyGen un générateur de vidéos AI efficace à partir de texte ?

HeyGen se distingue comme un "générateur de vidéos AI" en convertissant votre "texte en vidéo" de manière fluide avec des "voix AI" et des "modèles" personnalisables. Cette capacité puissante permet aux utilisateurs de produire rapidement des "vidéos explicatives" de haute qualité ou d'autres contenus vidéo sans avoir besoin de compétences complexes en montage.

HeyGen peut-il créer du contenu vidéo diversifié pour différentes plateformes ?

Absolument, HeyGen est une "plateforme vidéo AI" polyvalente conçue pour créer divers "vidéos animées", y compris du contenu de "marketing" et de "ventes", avec facilité. Avec des fonctionnalités robustes de "montage vidéo" et des "contrôles de marque", vous pouvez vous assurer que votre contenu s'aligne parfaitement avec vos besoins créatifs spécifiques et votre audience.

HeyGen est-il adapté aux utilisateurs ayant une expérience limitée en montage vidéo ?

Oui, HeyGen propose une "interface conviviale" qui simplifie l'ensemble du processus de "montage vidéo", le rendant accessible à tous. Vous pouvez facilement créer des "vidéos explicatives" professionnelles ou d'autres contenus en utilisant des "modèles" préconçus et des outils intuitifs, sans besoin d'expérience préalable.

