Générateur de Vidéos d'Apprentissage par Avatar pour des Cours Engagés

Créez rapidement du contenu d'apprentissage engageant avec des avatars AI professionnels qui captivent votre audience.

Développez une vidéo explicative de 45 secondes pour les nouveaux employés dans un cadre d'entreprise, illustrant une politique complexe de l'entreprise. Le style visuel doit être épuré et professionnel, avec un avatar AI amical délivrant une voix off claire et articulée, assurant une compréhension facile pour le public cible. Cette vidéo utilisera efficacement la plateforme vidéo AI pour une création de contenu efficace.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo explicative de produit de 60 secondes engageante, ciblant les clients potentiels intéressés par un nouvel outil SaaS. Le style visuel et audio doit être dynamique et moderne, avec des avatars AI réalistes présentant les avantages du produit, soutenus par une bibliothèque de médias riches/contenu stock pour un aspect soigné. Exploitez la capacité de texte-à-vidéo à partir de script pour convertir rapidement le texte marketing en un récit captivant.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo de 30 secondes de conseils rapides destinée aux propriétaires de petites entreprises, offrant des conseils sur les stratégies de marketing numérique. Le style visuel doit être vibrant et rapide, complété par une piste audio entraînante, encourageant l'action de la part des créateurs de contenu. L'utilisation des modèles et scènes de HeyGen simplifiera la production de cette vidéo d'apprentissage par avatar.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo informative de 50 secondes pour les entreprises internationales, introduisant de nouvelles réglementations de conformité à travers différentes régions. Le style visuel doit être soigné et accessible à l'échelle mondiale, avec une voix professionnelle et des sous-titres/captions clairs pour répondre à un public diversifié. Cette fonctionnalité de support multilingue, alimentée par des avatars AI, assure une compréhension et un engagement larges.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos d'Apprentissage par Avatar

Transformez sans effort votre contenu d'apprentissage en vidéos animées engageantes et professionnelles avec des avatars AI réalistes, économisant temps et ressources.

1
Step 1
Collez Votre Script d'Apprentissage
Commencez par entrer votre contenu de formation dans l'éditeur de texte de la plateforme. Notre AI avancée convertira automatiquement votre texte en voix off naturelle, prête pour votre vidéo. Cela utilise la capacité de texte-à-vidéo à partir de script de HeyGen.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez l'avatar AI idéal dans notre vaste collection pour être le porte-parole de votre vidéo. Ces avatars réalistes offrent une présence à l'écran engageante et synchronisent automatiquement les lèvres parfaitement avec votre script, améliorant la rétention des apprenants.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et des Scènes
Personnalisez votre vidéo avec des visuels engageants en ajoutant à partir de divers modèles et scènes préconçus. Incorporez des médias de soutien de la bibliothèque intégrée pour renforcer les points d'apprentissage clés et maintenir l'attrait visuel tout au long de votre vidéo d'apprentissage.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo d'Apprentissage
Finalisez votre contenu d'apprentissage, y compris les sous-titres/captions générés automatiquement pour une accessibilité et un engagement maximum. Une fois terminé, exportez votre vidéo de haute qualité dans le format d'aspect souhaité, prête pour une intégration transparente dans votre plateforme d'apprentissage.

Cas d'Utilisation

Clarifier les Sujets Complexes

Transformez des sujets complexes en vidéos éducatives facilement digestibles et percutantes en utilisant des avatars AI.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos pour l'apprentissage et les affaires ?

HeyGen est une plateforme vidéo AI avancée qui simplifie la création de contenu, en particulier pour l'apprentissage et les vidéos explicatives de produits. Elle permet aux utilisateurs de transformer du texte en vidéo en utilisant des avatars AI réalistes et une bibliothèque de modèles professionnels, réduisant considérablement le temps et la complexité de production.

Puis-je créer des avatars AI personnalisés ou réalistes avec HeyGen ?

Oui, HeyGen permet la création d'avatars AI hautement réalistes pour agir en tant que porte-parole de votre vidéo. Vous pouvez même générer un avatar personnalisé de vous-même, assurant une touche personnelle et professionnelle à votre contenu.

HeyGen prend-il en charge la production de vidéos multilingues et les traductions ?

Absolument. HeyGen offre un support multilingue robuste et des traductions alimentées par AI, vous permettant d'atteindre un public mondial. Vous pouvez générer des voix off et assurer une synchronisation labiale précise pour les versions linguistiques diverses de vos vidéos.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour le montage vidéo professionnel et le branding ?

HeyGen propose une suite de fonctionnalités pour le montage vidéo professionnel, y compris des modèles personnalisables et des contrôles de branding étendus. Vous pouvez incorporer votre logo, ajuster les couleurs et utiliser une bibliothèque de médias riches pour produire des vidéos explicatives de produits soignées et d'autres communications d'affaires.

