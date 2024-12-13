Créateur de Mises à Jour d'Investisseur Avatar : Rapports Vidéo AI pour Fondateurs

Créez facilement des rapports vidéo convaincants pour les investisseurs. Nos avatars AI présentent vos indicateurs clés et données financières avec un professionnalisme raffiné.

Créez une vidéo de 45 secondes ciblant les fondateurs de startups, montrant comment produire des mises à jour d'investisseurs percutantes. Le style visuel doit être professionnel et élégant, intégrant des visualisations de données dynamiques, soulignées par une voix off claire et confiante. Exploitez les avatars AI de HeyGen et la capacité de texte-à-vidéo à partir de script pour communiquer efficacement les indicateurs clés, assurant un engagement maximal avec votre base d'investisseurs.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de 60 secondes spécifiquement pour les organisations cherchant à présenter des rapports vidéo engageants à leur base d'investisseurs. L'esthétique visuelle doit être moderne et perspicace, mélangeant des données financières complexes avec une touche personnelle, soutenue par une voix off professionnelle et rassurante. Mettez en avant la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen pour créer des récits clairs qui transmettent efficacement la traction du marché et la santé financière.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo percutante de 30 secondes destinée aux entreprises visant à livrer efficacement des rapports vidéo AI concis. Cette vidéo doit présenter un style visuel élégant et corporatif, maintenant une forte cohérence de marque, et être accompagnée d'une voix off directe et professionnelle. Mettez en avant l'utilité des modèles et scènes de HeyGen pour personnaliser rapidement un modèle de mise à jour d'investisseur préconçu, parfait pour les fondateurs de startups occupés.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo captivante de 50 secondes promouvant le Créateur de Mises à Jour d'Investisseur Avatar, destinée aux fondateurs démontrant une traction significative sur le marché. L'approche visuelle doit être dynamique et inspirante, illustrant clairement la croissance, avec une voix off enthousiaste et articulée. Intégrez les avatars AI de HeyGen et le support de la bibliothèque de médias/stock pour créer des rapports vidéo visuellement riches qui attirent l'attention et transmettent efficacement le progrès.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Mises à Jour d'Investisseur Avatar

Créez des rapports vidéo AI professionnels et engageants pour vos mises à jour d'investisseur en seulement 4 étapes simples, transformant votre communication avec facilité.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Modèle
Choisissez parmi une bibliothèque de modèles de mise à jour d'investisseur préconçus pour structurer rapidement votre rapport et entrer vos indicateurs clés et données financières.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI
Donnez vie à votre message en sélectionnant un avatar AI professionnel pour présenter votre mise à jour d'investisseur, améliorant l'engagement et la clarté.
3
Step 3
Appliquez le Branding et le Script
Améliorez votre vidéo avec l'identité de votre entreprise en utilisant les contrôles de branding, et collez votre script pour générer automatiquement la voix off et les visuels.
4
Step 4
Exportez Votre Rapport Vidéo
Utilisez la technologie de texte-à-vidéo à partir de script pour produire un rapport vidéo poli et engageant, complet avec des sous-titres automatiques, prêt à être partagé avec votre base d'investisseurs.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirer et Informer les Parties Prenantes

.

Utilisez des avatars AI et la génération de voix off pour livrer des mises à jour de donateurs inspirantes et informatives, favorisant des connexions plus fortes.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen permet-il des rapports vidéo créatifs et engageants pour les fondateurs de startups ?

HeyGen agit comme un puissant "moteur créatif", offrant des "modèles de mise à jour d'investisseur préconçus" et des outils pour produire des "rapports vidéo engageants". Les fondateurs de startups peuvent exploiter ces fonctionnalités pour transformer des données sèches en récits visuels captivants, captivant leur "base d'investisseurs" et mettant en avant la "traction du marché" efficacement.

Puis-je utiliser des avatars AI pour livrer mes mises à jour d'investisseur avec HeyGen ?

Oui, HeyGen permet aux utilisateurs de livrer des "mises à jour d'investisseur" dynamiques en utilisant des "avatars AI" réalistes. Il suffit d'entrer votre script, et la capacité de "texte-à-vidéo à partir de script" de HeyGen générera une vidéo professionnelle, complète avec une "génération de voix off" naturelle et des "sous-titres automatiques".

Quel est le processus pour générer des rapports vidéo AI à partir d'un script avec HeyGen ?

Générer des "rapports vidéo AI" avec HeyGen est simple : fournissez simplement votre script, et la plateforme de HeyGen le convertit en une vidéo professionnelle utilisant des "avatars AI". Vous pouvez améliorer davantage votre rapport avec des "sous-titres automatiques" et un branding personnalisé, assurant une communication claire des "indicateurs clés" et des "données financières".

Comment HeyGen peut-il garantir que mes vidéos Créateur de Mises à Jour d'Investisseur Avatar maintiennent l'identité de marque ?

HeyGen offre des "contrôles de branding" robustes, vous permettant de personnaliser vos vidéos "Créateur de Mises à Jour d'Investisseur Avatar" avec le logo de votre entreprise et des couleurs spécifiques. Cela garantit que chaque "rapport vidéo" que vous créez maintient une identité de marque cohérente et professionnelle, renforçant votre message auprès de votre "base d'investisseurs".

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo