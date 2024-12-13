Créateur de Formation à la Diversité des Avatars : Construisez des Vidéos AI Inclusives

Produisez facilement du contenu de formation personnalisé sur la diversité en utilisant des avatars AI diversifiés pour favoriser l'inclusion.

Imaginez transformer votre approche de la formation sur la diversité, l'équité et l'inclusion avec des visuels captivants. Cette vidéo de 60 secondes, destinée aux professionnels des ressources humaines et aux responsables de la formation et du développement, devrait présenter un style visuel professionnel mais accessible avec une voix off AI claire et apaisante, démontrant comment les puissants avatars AI de HeyGen peuvent donner vie à des récits diversifiés, rendant des sujets complexes accessibles et résonnants pour tous les employés.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Donnez à votre organisation les moyens de cultiver une culture inclusive grâce à des vidéos personnalisées sur la diversité. Cette vidéo de 45 secondes, ciblant les communicateurs internes et les chefs d'équipe, utilisera un style dynamique et visuellement riche avec des scènes variées et une voix off amicale et encourageante, montrant la facilité d'utilisation des 'Modèles & scènes' de HeyGen pour créer du contenu personnalisé qui reflète vos besoins spécifiques en matière de diversité et de personnalisation des avatars, stimulant l'engagement et la compréhension au sein des équipes.
Exemple de Prompt 2
Créez des vidéos d'initiatives de diversité percutantes qui résonnent dans l'ensemble de votre personnel avec une efficacité inégalée. Cette vidéo concise de 30 secondes, conçue pour les équipes marketing et les organisations à but non lucratif, devrait adopter un style visuel moderne et dynamique avec une musique de fond énergique et une conversion 'Texte en vidéo à partir de script' nette, illustrant à quel point il est facile de créer un contenu convaincant qui défend la diversité, garantissant que votre message est clair et largement compris.
Exemple de Prompt 3
Pour les formateurs d'entreprise et les spécialistes de la formation et du développement cherchant à élever leur contenu éducatif, imaginez un scénario où des vidéos de formation complexes deviennent facilement engageantes. Cette vidéo pédagogique de 60 secondes, destinée aux éducateurs et formateurs d'entreprise, nécessite un style visuel clair, éducatif et professionnel avec un récit structuré livré par un présentateur virtuel soigné, mettant en avant la capacité de 'Génération de voix off' de HeyGen pour créer un contenu vidéo AI convaincant et diversifié pour tout sujet.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Formation à la Diversité des Avatars

Créez facilement des vidéos de formation percutantes sur la diversité et l'inclusion en utilisant des avatars AI avancés, des scripts personnalisables et des outils de production professionnels.

1
Step 1
Rédigez Votre Script
Rédigez vos `scripts` de formation et transformez-les en contenu vidéo en utilisant notre fonctionnalité `Texte en vidéo à partir de script`.
2
Step 2
Sélectionnez des Avatars Diversifiés
Choisissez parmi notre vaste bibliothèque d'`avatars AI` pour représenter visuellement une large gamme d'origines pour votre formation.
3
Step 3
Générez des Voix Off
Améliorez votre message avec des options professionnelles de `voix off AI`, fournissant une narration claire et engageante grâce à la `Génération de voix off`.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre contenu en activant les `sous-titres automatiques` pour l'accessibilité, puis exportez facilement vos vidéos complètes en utilisant `Sous-titres/sous-titres`.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirez avec des Récits DEI

.

Créez des vidéos motivantes et inspirantes en utilisant des avatars AI diversifiés pour partager des récits DEI percutants et favoriser une culture inclusive.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen soutient-il la création de vidéos de formation personnalisées sur la diversité avec des avatars AI diversifiés ?

HeyGen permet aux organisations de créer des vidéos de formation personnalisées sur la diversité en utilisant une large gamme d'avatars AI personnalisables. Notre plateforme facilite la production de contenu engageant qui reflète des perspectives diverses, améliorant vos efforts de création de vidéos d'initiatives de diversité.

Quels avantages créatifs offre HeyGen pour la création de vidéos AI ?

HeyGen offre une production de contenu flexible avec des outils robustes de création de vidéos AI, y compris une vaste bibliothèque de modèles et de présentateurs virtuels. Cela permet aux utilisateurs de générer du contenu professionnel et engageant de manière efficace, transformant les scripts en vidéos soignées.

HeyGen peut-il transformer des scripts en vidéos professionnelles avec voix off AI et sous-titres ?

Absolument. Les puissantes capacités de texte en vidéo de HeyGen vous permettent de transformer des scripts en vidéos de haute qualité avec une voix off AI naturelle et des sous-titres automatiques. Ce processus simplifié rend la création de vidéos de formation professionnelles simple.

Comment puis-je personnaliser les avatars AI pour mes vidéos de formation et DEI ?

HeyGen offre de nombreuses options de diversité et de personnalisation des avatars, vous permettant d'adapter les présentateurs virtuels à vos vidéos de formation spécifiques ou à vos initiatives de diversité, d'équité et d'inclusion. Cette flexibilité garantit que votre contenu est authentique et résonne avec votre public.

