Générateur de Formation à la Diversité des Avatars : Créez des Vidéos DEI Inclusives
Générez des vidéos de formation à la diversité engageantes et des solutions d'e-learning pour les équipes L&D et RH en utilisant nos avatars AI polyvalents.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo d'annonce vibrante de 30 secondes pour les managers et les chefs d'équipe, mettant en avant un biais inconscient critique et offrant une solution pratique. Le style visuel doit être dynamique et engageant, utilisant des scènes courtes et percutantes de la bibliothèque de modèles et de scènes de HeyGen, accompagnées d'une voix off énergique et d'effets sonores nets. Cela créera des vidéos de formation sur les biais inconscients qui résonnent.
Développez une communication interne convaincante de 60 secondes pour l'ensemble de l'organisation, lançant une nouvelle initiative DEI. La vidéo doit avoir un style visuel inspirant, incorporant des éléments de marque personnalisés et des médias vibrants de la bibliothèque de stock, complétés par une voix off motivante générée avec la capacité de génération de voix off de HeyGen, et une partition musicale encourageante. Cela montrera comment le générateur de formation à la diversité des avatars améliore la création de contenu.
Créez une vidéo de récapitulation concise de 45 secondes pour les apprenants terminant un module de formation à la diversité, renforçant les points clés et fournissant des étapes concrètes. Visuellement, elle doit être réfléchie et épurée, avec un avatar AI professionnel délivrant un résumé, les points importants étant soulignés par des sous-titres générés par HeyGen, le tout sur une piste instrumentale apaisante. Cela agit comme un créateur d'avatar numérique efficace en action.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Comment Fonctionne le Générateur de Formation à la Diversité des Avatars
Créez facilement des vidéos de formation à la diversité et à l'inclusion engageantes avec des avatars AI personnalisables et des outils de création vidéo puissants, transformant votre contenu en solutions d'e-learning professionnelles.
Cas d'Utilisation
Étendre la Portée de la Formation à la Diversité.
Développez efficacement des cours de formation à la diversité et à l'inclusion complets qui éduquent et engagent un public mondial.
Améliorer l'Engagement dans la Formation DEI.
Augmentez la participation et la rétention des apprenants dans les programmes de diversité en utilisant du contenu vidéo dynamique alimenté par l'AI.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer la création de vidéos de formation à la diversité ?
HeyGen sert de puissant Générateur de Vidéos de Formation à la Diversité, permettant aux équipes L&D et RH de créer rapidement du contenu DEI percutant. Avec des avatars AI réalistes et des capacités de texte à vidéo à partir de scripts, vous pouvez produire efficacement des vidéos de formation sur la diversité et l'inclusion engageantes.
Quelle flexibilité créative HeyGen offre-t-il pour le contenu DEI ?
HeyGen offre un contrôle créatif étendu grâce à la personnalisation flexible des avatars et une large gamme de modèles et de scènes. Cela vous permet de concevoir des personnages numériques engageants et de créer des vidéos de formation sur les biais inconscients qui maintiennent la cohérence de la marque.
Le générateur de vidéos AI de HeyGen peut-il simplifier la création de contenu pour les sessions de formation ?
Absolument, le générateur de vidéos AI de HeyGen transforme le contenu écrit en vidéos professionnelles sans effort, en faisant un outil de création vidéo idéal pour les sessions de formation. Sa création vidéo native aux invites et ses sous-titres automatiques garantissent un flux de travail rationalisé et efficace pour toutes vos solutions d'e-learning.
Comment HeyGen soutient-il la portée mondiale des vidéos de formation à la diversité et à l'inclusion ?
Les capacités multilingues de HeyGen vous permettent d'étendre la portée de votre cours DEI à l'échelle mondiale, en créant des instructeurs AI diversifiés pour divers publics. Cela garantit que vos vidéos de formation à la diversité et à l'inclusion sont accessibles et percutantes dans le monde entier.