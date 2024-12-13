Créateur de Briefing Quotidien avec Avatar : Créez des Mises à Jour Vidéo Engagantes

Rationalisez les vidéos de communication interne en générant des mises à jour professionnelles et conformes à la marque avec des avatars AI.

Produisez une vidéo concise de 45 secondes destinée aux équipes internes et aux départements RH, démontrant comment simplifier les mises à jour quotidiennes. Mettez en avant un avatar AI professionnel de HeyGen délivrant un briefing quotidien rapide sur les actualités de l'entreprise ou les changements de politique. Le style visuel doit être épuré et professionnel, avec une voix off claire et autoritaire. Utilisez la capacité de HeyGen à convertir du texte en vidéo à partir d'un script pour transformer rapidement les annonces écrites en contenu visuel captivant.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo informative de 60 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises et les créateurs de contenu, montrant comment ils peuvent devenir leurs propres présentateurs de nouvelles AI. Imaginez un avatar AI réaliste présentant une analyse des tendances du marché ou des actualités du secteur. La vidéo doit avoir une esthétique visuelle de diffusion moderne avec une voix engageante et bien modulée. Exploitez la génération avancée de voix off et les avatars AI de HeyGen pour créer une présentation convaincante et réaliste sans avoir besoin d'un studio physique.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo engageante de 30 secondes pour les équipes marketing et les départements de service client, illustrant le pouvoir de la personnalisation vidéo dans la communication client. Imaginez un avatar AI personnalisé et amical accueillant de nouveaux clients ou expliquant une fonctionnalité de produit dans un style visuel chaleureux et accessible avec une bande sonore entraînante. Assurez-vous que la vidéo inclut des sous-titres clairs pour l'accessibilité, facilement ajoutés grâce aux outils de HeyGen, rendant le contenu digeste et engageant pour un public diversifié.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo promotionnelle de 75 secondes destinée aux responsables de marque et aux stratèges des réseaux sociaux, démontrant l'efficacité d'un générateur d'avatars AI pour un message de marque cohérent sur les plateformes. Imaginez un style visuel poli et cohérent avec une voix off professionnelle, montrant comment différents avatars AI approuvés par la marque peuvent délivrer des conseils quotidiens ou des points forts de produits. La vidéo doit également mettre en avant le vaste support de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour compléter le récit et utiliser le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect pour une distribution multi-plateforme.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Briefing Quotidien avec Avatar

Créez facilement des briefings vidéo quotidiens engageants avec des avatars AI personnalisés et votre script, assurant une communication interne cohérente et professionnelle dans toute votre organisation.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI réalistes pour être le visage de votre briefing quotidien, assurant une présentation professionnelle et engageante.
2
Step 2
Collez Votre Script de Briefing
Saisissez votre texte de briefing quotidien. Notre plateforme utilise une technologie avancée de conversion de texte en vidéo à partir d'un script pour donner vie à vos mots avec une synchronisation labiale parfaite et une voix off naturelle.
3
Step 3
Personnalisez Votre Vidéo
Améliorez votre briefing avec des arrière-plans personnalisés, de la musique et le logo de votre marque. Utilisez nos contrôles de branding pour maintenir un look cohérent et professionnel pour toutes les vidéos de communication interne.
4
Step 4
Générez et Distribuez
Produisez rapidement et efficacement votre vidéo de briefing de haute qualité. Notre plateforme permet un redimensionnement et des exportations de rapport d'aspect sans faille, facilitant le partage sur divers canaux internes et engageant votre équipe quotidiennement.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Production Rapide de Vidéos Informatives

.

Générez rapidement des vidéos informatives engageantes et conformes à la marque pour les annonces quotidiennes ou les mises à jour d'actualités en utilisant des avatars AI réalistes.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer un avatar AI réaliste ?

HeyGen vous permet de générer facilement un avatar AI personnalisé, avec des éléments personnalisables et une synchronisation labiale parfaite. Notre plateforme soutient la création d'avatars AI réalistes pour divers usages professionnels.

Quel contenu vidéo créatif puis-je générer avec les avatars AI de HeyGen ?

Avec HeyGen, vous pouvez créer du contenu vidéo engageant comme un présentateur de nouvelles AI ou un briefing quotidien avec avatar. Notre fonctionnalité de conversion de texte en vidéo à partir d'un script permet une création vidéo diversifiée et professionnelle, vous permettant de générer rapidement des vidéos illimitées et conformes à la marque.

HeyGen peut-il faciliter les conversations multi-avatars dans mes vidéos ?

Oui, HeyGen prend en charge les conversations dynamiques multi-avatars pour améliorer vos efforts de personnalisation vidéo. Cette fonctionnalité permet un storytelling plus complexe et des vidéos de communication interne engageantes avec des éléments d'avatar AI personnalisables.

Comment HeyGen garantit-il des vidéos de qualité studio pour divers besoins professionnels ?

HeyGen utilise une AI avancée pour produire des vidéos de qualité studio à partir de vos scripts ou invites, garantissant un résultat professionnel pour les vidéos de communication interne et l'engagement en formation. Ses capacités de création vidéo natives aux invites rationalisent votre flux de production vidéo.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo