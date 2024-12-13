Produisez une vidéo concise de 45 secondes destinée aux équipes internes et aux départements RH, démontrant comment simplifier les mises à jour quotidiennes. Mettez en avant un avatar AI professionnel de HeyGen délivrant un briefing quotidien rapide sur les actualités de l'entreprise ou les changements de politique. Le style visuel doit être épuré et professionnel, avec une voix off claire et autoritaire. Utilisez la capacité de HeyGen à convertir du texte en vidéo à partir d'un script pour transformer rapidement les annonces écrites en contenu visuel captivant.

Générer une Vidéo