Développez une vidéo de conseil marketing de 30 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les spécialistes du marketing digital, mettant en scène un avatar AI lumineux et énergique délivrant des conseils concis avec un jingle moderne et entraînant ; utilisez la fonctionnalité d'avatars AI de HeyGen pour donner vie au présentateur virtuel.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Construisez un briefing quotidien de 45 secondes pour les équipes d'entreprise et les chefs de projet, avec un avatar AI professionnel sur un fond visuel épuré, présentant les mises à jour clés avec une voix off claire et confiante ; utilisez la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo pour rationaliser la diffusion de contenu pour les communications internes.
Exemple de Prompt 2
Produisez un contenu de 60 secondes pour les réseaux sociaux, parfait pour les créateurs de contenu et les éducateurs en herbe, où un avatar AI en vidéo tête parlante simplifie un sujet complexe de manière dynamique, enrichi par un texte à l'écran engageant et un ton conversationnel ; assurez l'accessibilité avec les sous-titres/captions de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de bienvenue personnalisée de 20 secondes destinée aux entreprises de commerce électronique et aux équipes de service client, mettant en scène un avatar AI personnalisé dans un style visuel chaleureux et accueillant s'adressant à des segments de clients spécifiques, accompagné d'une douce mélodie de fond ; utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour des vidéos personnalisées rapides et percutantes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne Votre Générateur de Briefing Quotidien avec Avatar AI

Créez facilement des vidéos de briefing quotidien personnalisées avec un avatar AI, transformant le texte en contenu engageant pour des mises à jour cohérentes.

1
Step 1
Choisissez Votre Avatar AI
Commencez par sélectionner dans une bibliothèque diversifiée d'avatars AI réalistes. Ces présentateurs numériques personnalisables livreront vos briefings quotidiens avec une présence professionnelle et cohérente à l'écran, en utilisant la fonctionnalité d'avatars AI de HeyGen.
2
Step 2
Saisissez Votre Script de Briefing
Entrez le texte de votre briefing quotidien dans l'éditeur. La capacité de notre plateforme à transformer du texte en vidéo à partir de script convertit instantanément votre contenu écrit en une voix off naturelle pour votre avatar AI choisi.
3
Step 3
Personnalisez les Visuels & le Branding
Appliquez vos contrôles de branding uniques, y compris les logos et les schémas de couleurs, pour vous assurer que vos vidéos de briefing quotidien s'alignent parfaitement avec l'identité visuelle et le style de votre organisation.
4
Step 4
Générez Votre Vidéo de Briefing
Finalisez votre briefing quotidien et utilisez notre puissant générateur de vidéos AI pour produire la vidéo complète. Profitez des options de redimensionnement d'aspect et d'exportation pour diffuser votre message sur n'importe quelle plateforme sans effort.

Cas d'Utilisation

Générez des Motivations Quotidiennes Inspirantes

Produisez des vidéos motivationnelles engageantes et personnalisées avec des avatars AI pour les briefings quotidiens, favorisant une culture d'entreprise positive et inspirée sans effort.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il le générateur de vidéos AI pour les projets créatifs ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer facilement des vidéos tête parlante de haute qualité et d'autres contenus de générateur de vidéos AI directement à partir de texte. Avec une interface intuitive, vous pouvez choisir parmi divers avatars AI et utiliser la technologie de texte en vidéo pour donner vie à votre vision créative efficacement.

Puis-je créer des avatars AI personnalisés avec HeyGen pour la cohérence de la marque ?

Oui, HeyGen vous permet de concevoir et d'utiliser des avatars AI personnalisés qui s'alignent parfaitement avec l'image de votre marque. Cette fonctionnalité est cruciale pour maintenir une cohérence de marque à travers tout votre contenu marketing et contenu sur les réseaux sociaux, assurant que votre message est toujours en accord avec votre marque grâce à HeyGen.

Quels types de vidéos tête parlante puis-je produire avec HeyGen ?

HeyGen est polyvalent pour produire une large gamme de vidéos tête parlante, allant de contenus marketing engageants et de contenus dynamiques pour les réseaux sociaux à des communications internes efficaces. Notre plateforme simplifie la création de vidéos professionnelles pour divers besoins de communication.

HeyGen propose-t-il des modèles de vidéo pour accélérer la création de contenu ?

Absolument, HeyGen offre une riche bibliothèque de modèles de vidéo et de scènes, permettant une génération rapide de contenu. Ces modèles, combinés à nos puissantes capacités de génération de texte en vidéo et de voix off, simplifient considérablement la production de vidéos professionnelles.

