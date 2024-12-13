Créateur de Formation à la Cybersécurité avec Avatars : Engagé & Facile

Transformez vos scripts de cybersécurité en vidéos dynamiques. Notre fonction Texte-en-vidéo à partir d'un script simplifie la création de contenu professionnel.

Créez une vidéo explicative vibrante de 45 secondes pour les employés de petites entreprises, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour démontrer des arnaques de phishing courantes dans un style animé engageant et légèrement ludique avec une voix off claire et amicale, rendant la formation à la sensibilisation à la sécurité accessible.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de démonstration professionnelle de 60 secondes ciblant les départements RH d'entreprise et les responsables de la formation et du développement, montrant comment HeyGen sert de puissant créateur de vidéos de formation à la cybersécurité. La vidéo doit avoir un style visuel propre et dynamique, une voix autoritaire, et mettre en avant la création de contenu efficace en utilisant la fonction Texte-en-vidéo à partir d'un script.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo moderne et rapide de 30 secondes pour les nouveaux employés d'une entreprise technologique, en se concentrant sur les modules de formation essentiels à la conformité. La vidéo doit présenter un design visuel minimaliste et une voix off énergique, en exploitant les divers modèles et scènes de HeyGen pour un contenu de formation à la cybersécurité rapide et percutant.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de formation technique détaillée de 90 secondes pour les équipes de sécurité informatique et les développeurs, illustrant les meilleures pratiques pour un codage sécurisé. Cette vidéo doit adopter un style visuel illustratif et technique avec une voix calme et claire, mettant en avant les capacités avancées de génération de voix off de HeyGen pour une communication précise et efficace.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Formation à la Cybersécurité avec Avatars

Créez facilement des vidéos de sensibilisation à la cybersécurité engageantes et professionnelles avec des avatars AI et des outils de personnalisation puissants pour éduquer efficacement votre équipe.

1
Step 1
Créez Votre Script de Formation
Commencez par saisir votre contenu de formation à la cybersécurité. Notre plateforme utilise la technologie "Texte-en-vidéo à partir d'un script" pour transformer votre matériel écrit en scènes vidéo dynamiques, posant les bases d'une "formation à la cybersécurité" efficace.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI et Scène
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'"avatars AI" pour représenter votre instructeur. Associez votre avatar à un arrière-plan pertinent de nos modèles et scènes pour améliorer l'attrait visuel et le contexte de votre message de sensibilisation à la sécurité.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off Professionnelles et de la Marque
Améliorez votre vidéo avec des voix off professionnelles dans diverses langues et styles. Appliquez les "contrôles de marque" de votre entreprise en ajoutant des logos et des couleurs de marque pour garantir un aspect cohérent et soigné pour votre formation.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo de "formation à la sensibilisation à la sécurité" en sélectionnant vos options d'"ajustement de format et d'exportation" souhaitées. Générez et partagez votre vidéo complétée, prête à être distribuée sur vos plateformes d'apprentissage préférées.

Cas d'Utilisation

Simplifiez les Concepts Complexes de la Cybersécurité

Transformez la formation technique complexe en cybersécurité en contenu vidéo facilement digestible et compréhensible en utilisant des générateurs de vidéos AI.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation à la cybersécurité ?

HeyGen agit comme un générateur de vidéos AI intuitif, rationalisant la production de vidéos de formation à la cybersécurité engageantes. En transformant les scripts en contenu professionnel avec des avatars AI réalistes et des voix off personnalisées, il rend la formation à la sensibilisation à la sécurité hautement accessible et efficace.

HeyGen peut-il personnaliser les vidéos de formation avec des éléments de marque spécifiques ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque complets, vous permettant d'intégrer sans effort le logo, les couleurs et l'identité visuelle de votre entreprise dans toutes vos vidéos de formation. Cela garantit un aspect cohérent et professionnel pour votre contenu de sensibilisation à la sécurité.

Quelles fonctionnalités rendent HeyGen efficace pour une formation à la cybersécurité diversifiée à l'échelle mondiale ?

HeyGen offre des capacités multilingues robustes, vous permettant de créer du contenu de formation à la cybersécurité dans diverses langues avec des voix off professionnelles. Cela garantit que vos messages vitaux de sensibilisation à la sécurité résonnent avec une main-d'œuvre mondiale.

Comment HeyGen accélère-t-il la production d'une vidéo de formation à la cybersécurité avec avatars ?

En tant que leader dans la création de vidéos de formation à la cybersécurité avec avatars, HeyGen génère rapidement des vidéos engageantes en utilisant ses avatars AI avancés et la fonctionnalité "Texte-en-vidéo à partir d'un script". Cette capacité de "Création de Vidéo Native par Prompt" réduit considérablement le temps et les efforts nécessaires pour une éducation complète à la sécurité.

