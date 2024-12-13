Créez une vidéo captivante de 45 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises et les responsables marketing, en expliquant comment ils peuvent facilement devenir créateurs d'avatars pour le service client. Le style visuel et audio doit être dynamique et professionnel, avec des textes à l'écran vibrants et une voix off amicale, démontrant la simplicité de créer un avatar AI en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo pour transformer un texte basique en un humain numérique engageant.

Générer une Vidéo