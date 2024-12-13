Créateur d'Avatar pour le Service Client : AI pour un Support Supérieur

Exploitez les avatars AI de HeyGen pour offrir un service client personnalisé, améliorant l'engagement et l'expérience utilisateur avec l'AI conversationnelle.

Créez une vidéo captivante de 45 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises et les responsables marketing, en expliquant comment ils peuvent facilement devenir créateurs d'avatars pour le service client. Le style visuel et audio doit être dynamique et professionnel, avec des textes à l'écran vibrants et une voix off amicale, démontrant la simplicité de créer un avatar AI en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo pour transformer un texte basique en un humain numérique engageant.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de 60 secondes destinée aux responsables du support client et aux professionnels de l'expérience client, illustrant la puissance d'un service client personnalisé délivré par des humains numériques. Cette vidéo doit adopter une esthétique visuelle empathique et épurée, présentant divers scénarios d'interaction client avec une voix calme et informative, soulignant comment les modèles et scènes de HeyGen, combinés à la génération de voix off, favorisent un engagement client dynamique.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo dynamique de 30 secondes pour les équipes de vente d'entreprise et les décideurs IT, mettant en avant l'efficacité du support client alimenté par l'AI, notamment ses capacités de support multilingue. Le style visuel doit être rapide et axé sur la technologie, avec une voix confiante et autoritaire, démontrant comment les réponses en temps réel sont améliorées grâce aux sous-titres intégrés et optimisées pour diverses plateformes grâce au redimensionnement et à l'exportation des formats.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo inspirante de 50 secondes conçue pour les agences de marketing et les créateurs de contenu, en mettant l'accent sur la liberté créative de personnaliser votre avatar et de générer des vidéos qui améliorent l'expérience utilisateur. Le style visuel et audio doit être vibrant et hautement personnalisable, avec des coupes rapides et une voix énergique, mettant en avant les diverses options disponibles dans la bibliothèque de médias/stock de HeyGen et les avatars AI pour produire des représentants de marque uniques.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur d'Avatar pour le Service Client

Créez des expériences de service client engageantes et alimentées par l'AI avec des avatars humains numériques, améliorant l'interaction utilisateur et l'efficacité du support.

1
Step 1
Créez Votre Avatar AI Personnalisé
Commencez par sélectionner ou créer un "Avatar AI Personnalisé" unique pour représenter visuellement votre marque, en exploitant la fonctionnalité avancée des avatars AI de HeyGen.
2
Step 2
Ajoutez Votre Script de Service
Saisissez votre dialogue de service client. La fonctionnalité "Texte-à-vidéo à partir de script" de HeyGen donnera vie aux mots de votre avatar, permettant une "AI conversationnelle" fluide.
3
Step 3
Personnalisez Votre Interaction
Améliorez la performance de votre avatar avec les "contrôles de branding" de HeyGen pour une expérience optimisée, assurant un "engagement client" sans faille.
4
Step 4
Exportez Votre Humain Numérique
Finalisez et téléchargez votre vidéo de support client alimentée par l'AI, prête à engager efficacement les clients en tant qu'"humain numérique", en utilisant le "redimensionnement et l'exportation des formats" de HeyGen.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Commercialisez des Solutions de Service Client AI

.

Générez des publicités vidéo percutantes en utilisant des avatars AI pour promouvoir efficacement vos offres de service client alimentées par l'AI.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mes opérations de service client ?

HeyGen permet aux entreprises de révolutionner leur "service client" en déployant des "avatars AI" réalistes. Ces agents de "support client alimentés par l'AI" fournissent une assistance instantanée, améliorant considérablement "l'engagement client" et l'efficacité opérationnelle.

Puis-je créer des Avatars AI Personnalisés avec HeyGen pour correspondre à ma marque ?

Absolument. HeyGen vous permet de concevoir des "Avatars AI Personnalisés" qui représentent parfaitement l'identité de votre marque. Vous pouvez "personnaliser votre avatar" pour agir comme un porte-parole "humain numérique" unique pour un "service client personnalisé".

Quels sont les principaux avantages d'utiliser l'humain numérique de HeyGen pour le support ?

Utiliser un "humain numérique" de HeyGen comme "assistant virtuel de service client" offre de nombreux avantages, notamment des "réponses en temps réel" et des interactions cohérentes et de haute qualité. Cette approche élève "l'expérience utilisateur" et permet un support évolutif et efficace.

Comment les avatars AI de HeyGen génèrent-ils des vidéos pour diverses applications ?

La plateforme innovante de HeyGen utilise des "avatars AI" pour "générer facilement des vidéos" à partir de scripts textuels simples pour divers objectifs, y compris le "marketing" et la formation. Cette capacité simplifie la création de contenu engageant, allant au-delà des interactions traditionnelles de "service client".

