Imaginez une vidéo didactique de 30 secondes conçue pour les propriétaires de petites entreprises et les responsables marketing, démontrant comment ils peuvent facilement améliorer leurs "vidéos de service client" en utilisant HeyGen. Cette vidéo lumineuse, moderne et encourageante, avec une voix off claire et amicale, guiderait les spectateurs pour "créer votre propre avatar AI" en utilisant la fonctionnalité intuitive "Texte-à-vidéo à partir de script" de HeyGen, mettant en avant une personnalisation rapide et des résultats professionnels.

