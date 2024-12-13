créateur de communication de crise avec avatar : Répondez instantanément

Créez rapidement des messages urgents et protégez la réputation de votre marque en utilisant les avatars AI de HeyGen pour un déploiement rapide.

Créez une vidéo concise d'une minute démontrant comment les responsables informatiques peuvent rapidement déployer des messages urgents lors d'une panne de système. Utilisez un avatar AI professionnel pour délivrer les informations critiques, élaborées efficacement grâce à la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen. Le style visuel doit être sobre et informatif, avec un ton audio clair et autoritaire pour garantir une compréhension immédiate parmi les parties prenantes internes.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo didactique de 90 secondes pour les équipes RH et de communication interne d'entreprise, illustrant le processus de maintien d'une image de marque cohérente en période de crise. Cette vidéo doit présenter un présentateur AI rassurant, utilisant la génération de voix off de HeyGen pour délivrer un message calme et unifié. L'esthétique visuelle doit être épurée et professionnelle, assurant clarté et confiance, tout en offrant un support multilingue avec sous-titres pour les équipes mondiales diversifiées.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de deux minutes sur la préparation aux urgences pour les agents de sécurité publique, détaillant les protocoles essentiels pour un incident spécifique. La vidéo doit tirer parti des modèles et scènes étendus de HeyGen, en incorporant des visuels pertinents de la bibliothèque de médias/stock pour créer une présentation très informative et engageante. Un avatar AI calme mais autoritaire narrera, garantissant que toutes les informations critiques pour gérer toute crise efficacement sont clairement transmises dans un style visuel éducatif et sérieux.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de 45 secondes destinée aux spécialistes du marketing digital, démontrant comment diffuser rapidement des mises à jour vitales sur diverses plateformes de médias sociaux lors d'un scénario de gestion de réputation. La vidéo doit être visuellement dynamique et concise, mettant en avant la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation d'aspect de HeyGen pour optimiser le contenu pour différents canaux. Un avatar AI, avec sous-titres automatiques, fournira des étapes claires et actionnables pour une messagerie rapide, assurant une portée et un impact maximum avec une livraison audio professionnelle et urgente.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne le créateur de communication de crise avec avatar

Générez rapidement des messages urgents avec des avatars AI et des fonctionnalités avancées pour protéger la réputation de votre marque et gérer efficacement toute crise.

1
Step 1
Créez votre message urgent
Commencez par rédiger votre script de communication de crise. Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour délivrer votre message avec impact et urgence, transformant rapidement le texte en vidéo.
2
Step 2
Ajoutez de la clarté avec l'audio et le texte
Assurez-vous que votre message est clair et accessible en générant une voix off professionnelle directement à partir de votre script. Améliorez encore la compréhension en ajoutant des sous-titres automatiques.
3
Step 3
Appliquez vos éléments de marque
Maintenez la cohérence de la marque même dans des situations urgentes. Utilisez des contrôles de marque complets pour ajouter votre logo, vos couleurs et d'autres éléments visuels, garantissant que chaque communication s'aligne avec votre identité d'entreprise.
4
Step 4
Exportez et partagez largement
Finalisez votre vidéo de communication de crise en utilisant le redimensionnement et l'exportation d'aspect pour l'adapter à diverses plateformes. Générez et distribuez rapidement vos annonces cruciales pour atteindre efficacement votre audience.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Maintenez la confiance et rassurez les parties prenantes

Délivrez des messages vidéo empathiques et autoritaires en utilisant des avatars AI pour informer les parties prenantes et protéger la réputation de votre marque en période difficile.

Questions Fréquemment Posées

Comment le générateur d'avatar AI de HeyGen simplifie-t-il la communication de crise ?

Le **générateur d'avatar AI** de HeyGen permet la création rapide de **messages urgents** pour une **communication de crise** efficace. En utilisant un **présentateur AI** avancé, les entreprises peuvent rapidement déployer des vidéos claires et cohérentes pour protéger leur réputation avec rapidité et autorité.

HeyGen peut-il garantir la cohérence de la marque et le support multilingue pour la communication d'entreprise ?

Absolument. HeyGen offre des **contrôles de marque** complets, vous permettant d'intégrer sans effort vos logos et palettes de couleurs spécifiques dans toutes vos vidéos de **communication d'entreprise**. Avec un **support multilingue** robuste, vous pouvez transmettre efficacement des informations critiques à des audiences mondiales diversifiées, assurant une compréhension large.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour une création vidéo efficace en situations critiques ?

HeyGen transforme les scripts en vidéos dynamiques grâce à une technologie avancée de **texte en vidéo**, accélérant considérablement la production de contenu. Son **éditeur vidéo** intuitif permet des ajustements et des raffinements rapides, vous permettant de **générer des vidéos** rapidement pour toute annonce critique ou urgence.

HeyGen offre-t-il des outils robustes pour des messages d'urgence rapides et accessibles ?

Oui, HeyGen propose une **bibliothèque de modèles** complète et une **plateforme alimentée par AI** pour accélérer la création de contenu critique. Vous pouvez intégrer sans effort des **voix off** professionnelles et des **sous-titres** automatiques pour garantir que vos **annonces urgentes** atteignent et informent efficacement un large public.

