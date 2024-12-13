Créateur de Cours avec Avatars : Outils AI pour des Leçons Engagantes

Renforcez la création de vos cours en ligne avec des avatars AI époustouflants qui captivent les apprenants et offrent des expériences personnalisées.

Imaginez une vidéo explicative de 60 secondes conçue pour les créateurs de cours en ligne en herbe, montrant à quel point il est facile de transformer leurs connaissances en contenu éducatif captivant. Le style visuel doit être moderne et épuré, avec une bande sonore entraînante et encourageante, mettant en avant la capacité puissante de HeyGen à transformer du texte en vidéo pour générer rapidement des leçons vidéo professionnelles avec des avatars AI.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo démonstrative de 45 secondes ciblant les éducateurs qui souhaitent améliorer l'engagement des apprenants grâce à des vidéos personnalisées. L'esthétique visuelle doit être conviviale et accessible, complétée par une voix off claire et encourageante, illustrant comment la création d'avatars personnalisés avec les avatars AI de HeyGen peut donner vie à des instructeurs virtuels dynamiques pour des cours interactifs.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo promotionnelle dynamique de 30 secondes destinée aux entreprises et aux marketeurs cherchant à atteindre un public mondial. Le style visuel et audio doit être rapide et inspirant, démontrant la génération de voix off robuste de HeyGen, y compris le support multilingue, pour localiser le contenu de manière efficace et efficiente.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo tutorielle de 60 secondes pour les créateurs de contenu et les marketeurs, détaillant comment rationaliser leur flux de création de contenu vidéo. Cette vidéo doit présenter un design visuel élégant et professionnel et un style audio informatif et persuasif, mettant en avant la polyvalence des modèles et des scènes de HeyGen pour assembler rapidement des vidéos de qualité avec des têtes parlantes.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Cours avec Avatars

Transformez la création de vos cours en ligne avec des avatars alimentés par l'AI. Créez facilement des leçons vidéo captivantes et du contenu interactif pour captiver votre audience mondiale.

1
Step 1
Créez Votre Avatar AI
Commencez par sélectionner dans notre bibliothèque diversifiée d'avatars AI réalistes ou concevez un avatar personnalisé qui représente parfaitement votre marque et le contenu de votre cours.
2
Step 2
Ajoutez Votre Contenu de Cours
Collez le script de votre cours, et notre AI le convertira en leçons vidéo captivantes. Améliorez la clarté avec des voix off AI naturelles dans diverses langues.
3
Step 3
Appliquez des Améliorations Visuelles
Appliquez des modèles et des médias de notre bibliothèque pour ajouter des visuels, de la musique de fond et des séquences B-roll. Générez automatiquement des sous-titres précis pour l'accessibilité.
4
Step 4
Exportez et Diffusez
Finalisez vos vidéos de cours, choisissez votre format d'image préféré et exportez-les pour une intégration transparente dans votre LMS ou plateforme d'apprentissage préférée.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifier le Matériel de Cours Complexe

.

Utilisez des avatars AI pour simplifier des sujets complexes, les rendant facilement compréhensibles et améliorant la qualité du contenu éducatif.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer ma création de contenu avec des avatars AI ?

HeyGen permet aux créateurs de contenu de produire des vidéos AI captivantes en utilisant des avatars AI réalistes et des instructeurs virtuels. Notre plateforme simplifie le processus de texte à vidéo, permettant une création de contenu efficace pour divers besoins.

HeyGen prend-il en charge le développement de cours interactifs et de contenu eLearning ?

Absolument, HeyGen est idéal pour la création de cours en ligne, permettant aux éducateurs et créateurs de cours de développer des leçons vidéo captivantes et des cours interactifs. Vous pouvez également générer des vidéos personnalisées pour renforcer l'engagement des apprenants de manière efficace.

Puis-je créer des avatars AI personnalisés qui représentent ma marque ou moi-même avec HeyGen ?

Oui, HeyGen permet la création d'avatars personnalisés, vous permettant de construire un porte-parole virtuel unique ou un double numérique qui s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque. Cette capacité fait de HeyGen un puissant créateur de cours avec avatars.

Comment HeyGen aide-t-il à atteindre un public mondial avec du contenu vidéo ?

HeyGen vous aide à vous connecter avec un public mondial en offrant des voix off AI robustes et un support multilingue. Vous pouvez facilement générer des vidéos dans différentes langues et ajouter automatiquement des sous-titres pour une accessibilité plus large.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo