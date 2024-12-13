Générateur de Création de Cours par Avatar : Construisez des Cours en Ligne Engagés

Créez des cours en ligne professionnels plus rapidement avec des avatars AI. Transformez votre contenu en leçons vidéo captivantes qui engagent les apprenants.

Produisez une vidéo explicative de 45 secondes ciblant les futurs éducateurs et entrepreneurs en e-learning, montrant comment le Générateur d'Avatar AI simplifie la création de cours en ligne. Le style visuel doit être lumineux et inspirant, avec une musique de fond entraînante, tandis qu'une voix off AI claire explique la facilité de créer du contenu engageant. Mettez en avant le processus fluide de transformation des scripts en vidéos dynamiques grâce aux avatars AI de HeyGen et aux capacités de texte-à-vidéo.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo marketing percutante de 30 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux professionnels du marketing, démontrant la puissance d'un générateur de vidéos AI pour une production de contenu rapide. Adoptez un style visuel rapide et engageant avec des couleurs vives et un audio énergique. Ce prompt doit souligner comment les divers Modèles & scènes de HeyGen combinés à la génération intuitive de voix off peuvent rapidement améliorer la présence en ligne d'une marque.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo tutorielle de 60 secondes pour les créateurs de contenu indépendants, influenceurs et YouTubers qui souhaitent personnaliser leur présence numérique avec un Avatar AI personnalisé. L'esthétique visuelle doit être très créative et personnalisable, avec une voix off AI amicale et authentique. Illustrez comment la bibliothèque de médias/stock de HeyGen permet une narration visuelle riche et comment le redimensionnement & exportation des ratios d'aspect garantit que le contenu est superbe sur toutes les plateformes.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de 40 secondes mettant en lumière les formateurs d'entreprise et les concepteurs pédagogiques, soulignant l'efficacité d'un générateur de cours par avatar dans le développement de modules de formation cohérents. La présentation visuelle doit être élégante et professionnelle, utilisant un design minimaliste et une voix AI autoritaire. Montrez comment les présentateurs numériques propulsés par les avatars AI de HeyGen offrent une livraison engageante, améliorée par des sous-titres automatiques pour l'accessibilité.
step preview
Copiez le prompt
step preview
Collez dans la boîte de Création
step preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne la Création de Cours par Avatar

Transformez vos supports de cours en leçons vidéo engageantes et professionnelles avec des avatars AI et des outils intuitifs, simplifiant votre processus de création de cours en ligne.

1
Step 1
Créez Votre Avatar AI
Sélectionnez ou générez un présentateur numérique pour représenter votre cours. Les avatars AI de HeyGen donnent vie à vos leçons avec une présence à l'écran professionnelle et cohérente, agissant comme votre Générateur d'Avatar AI.
2
Step 2
Développez Votre Contenu de Cours
Saisissez votre script de cours ou les informations clés. La plateforme utilise la fonctionnalité de texte-à-vidéo pour transformer votre texte en dialogue parlé, simplifiant la création de cours en ligne.
3
Step 3
Personnalisez Vos Visuels
Améliorez vos leçons vidéo en utilisant des modèles et scènes préconçus. Intégrez des visuels pertinents, des arrière-plans et des éléments de marque pour aligner avec l'identité de votre cours en utilisant les modèles disponibles.
4
Step 4
Générez et Partagez Votre Cours
Produisez votre cours vidéo de haute qualité. Utilisez les options de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect pour préparer votre contenu pour diverses plateformes, en exploitant la puissance du générateur de vidéos AI.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarification de Sujets Complexes

.

Transformez des sujets complexes en leçons vidéo facilement compréhensibles et engageantes, améliorant la compréhension pour des publics d'apprentissage divers.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des cours en ligne avec l'AI ?

HeyGen vous permet de devenir un "générateur de cours AI" en transformant des scripts textuels en "vidéos AI" professionnelles. Exploitez les "Avatars AI" et la technologie de "texte-à-vidéo" pour simplifier la "création de cours en ligne", rendant l'apprentissage dynamique et engageant.

Puis-je générer un avatar AI personnalisé pour mon contenu vidéo avec HeyGen ?

Oui, la capacité puissante de "Générateur d'Avatar AI" de HeyGen vous permet de créer un "avatar AI personnalisé" qui représente véritablement votre marque ou votre persona. Ces "présentateurs numériques" personnalisés améliorent la reconnaissance de la marque et l'engagement pour les "créateurs de contenu".

Quels outils créatifs HeyGen offre-t-il pour une génération efficace de vidéos AI ?

HeyGen propose une suite robuste d'outils créatifs pour une "génération de vidéos AI" efficace. D'une bibliothèque diversifiée de "modèles" à une conversion fluide de "texte-à-vidéo" et des voix off AI, vous pouvez produire des vidéos captivantes rapidement, en ajoutant même des contrôles de marque et des sous-titres.

Comment HeyGen facilite-t-il la création de vidéos marketing de haute qualité ?

HeyGen simplifie la création de vidéos "marketing" percutantes en utilisant des fonctionnalités avancées de "générateur de vidéos AI". Vous pouvez rédiger votre message, choisir parmi divers "Avatars AI" ou créer un "avatar AI personnalisé", et laisser HeyGen produire une vidéo soignée avec des voix off AI et des sous-titres.

