Créateur de Vidéos d'Entreprise avec Avatar : Créez des Vidéos AI Instantanément
Créez instantanément des vidéos professionnelles avec Avatar AI grâce à notre puissante fonctionnalité de texte à vidéo à partir d'un script, engageant votre audience plus rapidement que jamais.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Pour les départements de formation en entreprise et les professionnels des ressources humaines, une vidéo explicative de 90 secondes mettra en lumière comment un créateur de vidéos d'entreprise avec avatar peut révolutionner les communications internes. Cette vidéo devrait présenter une esthétique visuelle professionnelle mais amicale, utilisant une voix off claire et articulée d'un porte-parole numérique généré avec la fonctionnalité robuste d'avatars AI de HeyGen, illustrant son application dans la création de supports de formation cohérents et de haute qualité ou de messages de bienvenue.
Les entrepreneurs et propriétaires de petites entreprises cherchant à personnaliser leur présence de marque bénéficieront d'une vidéo complète de 2 minutes explorant comment 'se cloner' avec une IA avancée. Ce prompt appelle à un style visuel dynamique et personnalisé, démontrant la transformation de la ressemblance d'un utilisateur en un Avatar AI réaliste, amplifié par la génération de voix off puissante de HeyGen, permettant un storytelling de marque unique et une connexion avec leur audience.
Ciblant les créateurs de contenu et les éducateurs avec un budget limité, cette vidéo dynamique de 45 secondes vise à montrer la rapidité et l'accessibilité d'un générateur de vidéos avec avatar AI gratuit. Le style visuel doit être rapide et démonstratif, utilisant une musique de fond entraînante pour souligner les résultats rapides, mettant en avant la facilité avec laquelle les utilisateurs peuvent utiliser les nombreux modèles et scènes de HeyGen pour convertir une image en vidéo AI, rendant la création de contenu professionnel accessible à tous.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création de Publicités Performantes.
Produisez rapidement des publicités captivantes en utilisant des avatars AI pour augmenter l'impact marketing et stimuler les conversions.
Améliorez la Formation et l'Intégration.
Améliorez l'engagement des apprenants et la rétention des connaissances dans les programmes de formation en entreprise grâce à un contenu vidéo dynamique généré par AI.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos AI ?
HeyGen est un générateur de vidéos AI avancé qui vous permet de créer facilement des vidéos AI avec des avatars AI d'apparence professionnelle. Vous pouvez transformer vos scripts en contenu vidéo engageant sans avoir besoin d'équipements de production complexes.
Quelles technologies avancées alimentent les avatars AI de HeyGen ?
HeyGen utilise une AI sophistiquée pour générer des avatars vidéo AI réalistes avec des mouvements faciaux et des gestes expressifs. Cela inclut la technologie avancée de clonage de voix AI pour garantir un audio naturel et synchronisé pour votre porte-parole numérique.
HeyGen prend-il en charge la personnalisation de la marque pour mes vidéos ?
Oui, HeyGen vous permet de maintenir la cohérence de votre marque en intégrant des logos personnalisés et des couleurs de marque dans vos vidéos. Cela fait de HeyGen un créateur de vidéos d'entreprise avec avatar idéal pour les communications professionnelles.
Puis-je générer des vidéos avec avatar AI à partir de texte ?
Absolument. Avec l'éditeur intuitif basé sur le texte de HeyGen, vous pouvez créer sans effort des vidéos avec Avatar AI. Il vous suffit d'entrer votre script, et nos avatars parlants délivreront votre message avec des voix off captivantes.