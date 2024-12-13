Créateur de Vidéos de Culture d'Entreprise : Stimulez l'Engagement des Employés

Créez des avatars AI personnalisés avec HeyGen pour raconter des histoires d'entreprise captivantes, favoriser les communications internes et définir votre culture d'entreprise unique.

Créez une vidéo d'intégration des employés de 60 secondes captivante, mettant en avant la culture unique de votre entreprise pour les nouveaux employés et les équipes RH. Utilisez un style visuel amical et professionnel avec une voix off accueillante, en exploitant la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo à partir d'un script pour transformer facilement le contenu écrit en une présentation soignée avec un avatar AI.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de marque employeur convaincante de 45 secondes destinée aux chercheurs d'emploi potentiels, illustrant l'esprit dynamique de votre culture d'entreprise. Employez une esthétique visuelle inspirante et moderne avec une voix off entraînante, et intégrez les avatars AI avancés de HeyGen pour représenter authentiquement vos avatars de marque.
Exemple de Prompt 2
Produisez une mise à jour concise de 30 secondes pour les communications internes à l'intention des employés actuels, en délivrant des nouvelles essentielles de l'entreprise avec clarté. Adoptez un style visuel épuré et accessible et une voix off confiante, propulsée par la génération de voix off de HeyGen pour assurer un message cohérent délivré par un avatar AI personnalisé.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de 60 secondes célébrant vos valeurs fondamentales de l'entreprise pour tous les employés et parties prenantes externes, positionnant votre organisation comme un créateur de culture d'entreprise de premier plan. Présentez un design visuel authentique et inspirant soutenu par une voix off chaleureuse, et améliorez l'accessibilité avec les sous-titres/captions de HeyGen, mettant en vedette un présentateur virtuel dynamique.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Culture d'Entreprise avec Avatar

Créez facilement des vidéos de culture d'entreprise engageantes en utilisant des avatars AI personnalisés pour partager l'histoire et les valeurs de votre entreprise avec précision et impact.

1
Step 1
Créez Votre Avatar AI Personnalisé
Commencez par concevoir ou sélectionner votre avatar AI personnalisé, en vous assurant qu'il représente parfaitement l'identité unique de votre marque. Cela exploite la fonctionnalité puissante des avatars AI de HeyGen pour donner vie à votre vision.
2
Step 2
Ajoutez Votre Message de Culture d'Entreprise
Collez votre script préparé dans la plateforme. Notre capacité de texte en vidéo à partir d'un script générera automatiquement le dialogue pour votre avatar AI, rendant la création de contenu fluide.
3
Step 3
Appliquez l'Identité Visuelle de Votre Marque
Intégrez le logo, les couleurs et autres éléments visuels de votre entreprise en utilisant nos contrôles de Branding intuitifs. Cela garantit que chaque vidéo reflète vos identités numériques cohérentes et renforce votre marque employeur.
4
Step 4
Générez et Partagez Votre Contenu Vidéo
Avec votre avatar et votre contenu prêts, finalisez votre vidéo. Utilisez le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect pour adapter vos vidéos d'entreprise à diverses plateformes et atteindre efficacement votre public interne ou externe.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Générez des vidéos et clips engageants pour les réseaux sociaux en quelques minutes

.

Créez rapidement du contenu vidéo percutant pour la marque employeur et les communications internes, mettant efficacement en valeur votre culture d'entreprise dynamique.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer nos vidéos de culture d'entreprise et de marque employeur ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos de culture d'entreprise et de marque employeur captivantes en utilisant des avatars AI réalistes et des capacités intuitives de texte en vidéo. Cela permet de produire un contenu vidéo cohérent et engageant pour mettre en valeur vos valeurs d'entreprise et favoriser une culture d'entreprise forte.

Qu'est-ce qui rend les avatars AI personnalisés de HeyGen idéaux pour un message de marque cohérent ?

HeyGen permet la création d'avatars AI personnalisés qui agissent comme des présentateurs virtuels, assurant une identité numérique cohérente à travers toutes vos communications vidéo. Ces avatars de marque peuvent être adaptés pour refléter vos visuels et messages de marque, facilitant ainsi la production à grande échelle.

HeyGen peut-il simplifier les communications internes et les processus d'intégration des employés ?

Absolument, HeyGen est un outil puissant pour les communications internes et l'intégration des employés, vous permettant de générer rapidement des supports de formation engageants et des vidéos d'intégration. Utilisez les Agents Vidéo AI pour délivrer des messages cohérents aux nouveaux employés ou pour des mises à jour à l'échelle de l'entreprise.

Comment HeyGen soutient-il la création de contenu vidéo multilingue pour un public mondial ?

HeyGen facilite la production de contenu vidéo multilingue en permettant à vos avatars AI de parler plusieurs langues avec une voix off AI. Cette évolutivité mondiale garantit que vos messages résonnent avec des publics diversifiés à travers le monde, reflétant différentes cultures et valeurs.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo