Créateur de Vidéos de Culture d'Entreprise : Stimulez l'Engagement des Employés
Créez des avatars AI personnalisés avec HeyGen pour raconter des histoires d'entreprise captivantes, favoriser les communications internes et définir votre culture d'entreprise unique.
Développez une vidéo de marque employeur convaincante de 45 secondes destinée aux chercheurs d'emploi potentiels, illustrant l'esprit dynamique de votre culture d'entreprise. Employez une esthétique visuelle inspirante et moderne avec une voix off entraînante, et intégrez les avatars AI avancés de HeyGen pour représenter authentiquement vos avatars de marque.
Produisez une mise à jour concise de 30 secondes pour les communications internes à l'intention des employés actuels, en délivrant des nouvelles essentielles de l'entreprise avec clarté. Adoptez un style visuel épuré et accessible et une voix off confiante, propulsée par la génération de voix off de HeyGen pour assurer un message cohérent délivré par un avatar AI personnalisé.
Concevez une vidéo de 60 secondes célébrant vos valeurs fondamentales de l'entreprise pour tous les employés et parties prenantes externes, positionnant votre organisation comme un créateur de culture d'entreprise de premier plan. Présentez un design visuel authentique et inspirant soutenu par une voix off chaleureuse, et améliorez l'accessibilité avec les sous-titres/captions de HeyGen, mettant en vedette un présentateur virtuel dynamique.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'engagement et la rétention en formation avec l'AI.
Améliorez l'intégration des employés et l'apprentissage continu avec des vidéos dynamiques d'avatar AI, rendant la formation plus engageante et mémorable pour votre équipe.
Inspirez et élevez les audiences avec des vidéos motivationnelles.
Délivrez des messages de leadership convaincants et renforcez les valeurs fondamentales de l'entreprise grâce à des vidéos propulsées par l'AI qui favorisent une culture d'entreprise positive et unifiée.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer nos vidéos de culture d'entreprise et de marque employeur ?
HeyGen vous permet de créer des vidéos de culture d'entreprise et de marque employeur captivantes en utilisant des avatars AI réalistes et des capacités intuitives de texte en vidéo. Cela permet de produire un contenu vidéo cohérent et engageant pour mettre en valeur vos valeurs d'entreprise et favoriser une culture d'entreprise forte.
Qu'est-ce qui rend les avatars AI personnalisés de HeyGen idéaux pour un message de marque cohérent ?
HeyGen permet la création d'avatars AI personnalisés qui agissent comme des présentateurs virtuels, assurant une identité numérique cohérente à travers toutes vos communications vidéo. Ces avatars de marque peuvent être adaptés pour refléter vos visuels et messages de marque, facilitant ainsi la production à grande échelle.
HeyGen peut-il simplifier les communications internes et les processus d'intégration des employés ?
Absolument, HeyGen est un outil puissant pour les communications internes et l'intégration des employés, vous permettant de générer rapidement des supports de formation engageants et des vidéos d'intégration. Utilisez les Agents Vidéo AI pour délivrer des messages cohérents aux nouveaux employés ou pour des mises à jour à l'échelle de l'entreprise.
Comment HeyGen soutient-il la création de contenu vidéo multilingue pour un public mondial ?
HeyGen facilite la production de contenu vidéo multilingue en permettant à vos avatars AI de parler plusieurs langues avec une voix off AI. Cette évolutivité mondiale garantit que vos messages résonnent avec des publics diversifiés à travers le monde, reflétant différentes cultures et valeurs.