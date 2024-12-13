Générateur de Culture d'Entreprise par Avatar pour Engager les Équipes
Élevez l'engagement des employés et simplifiez les communications internes pour les équipes RH en utilisant de puissants avatars AI.
Créez une vidéo d'intégration de 45 secondes pour les nouveaux employés, où un avatar AI personnalisé, conçu pour incarner une culture d'entreprise accueillante, présente les valeurs clés dans un style visuel moderne et informatif, en utilisant efficacement les Modèles et scènes de HeyGen pour une génération rapide de vidéos.
Développez une vidéo promotionnelle de 60 secondes destinée aux équipes marketing, montrant comment gagner du temps en créant rapidement des vidéos explicatives de produits ; un avatar AI délivre un message dynamique et persuasif, avec des points cruciaux mis en évidence par des Sous-titres/captions pour une portée plus large.
Concevez une vidéo conceptuelle créative de 30 secondes pour les créateurs de contenu, illustrant les vastes possibilités de personnalisation d'avatar pour des messages de marque diversifiés, livrée par un avatar AI ludique dont le script est transformé en vidéo de manière fluide grâce à la fonction Texte-en-vidéo.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez la Formation et le Développement des Employés.
Améliorez l'apprentissage en entreprise en créant des modules de formation engageants dirigés par des avatars AI, améliorant la rétention des connaissances et le développement des compétences des employés.
Simplifiez l'Intégration et les Cours Internes.
Développez plus rapidement des cours d'intégration et de formation interne complets avec des avatars AI, assurant un message cohérent et une accessibilité mondiale pour les employés.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer un avatar AI personnalisé ?
HeyGen vous permet de concevoir votre propre avatar AI personnalisé, offrant de nombreuses options de personnalisation pour correspondre au style unique de votre marque. Cela garantit que vos vidéos d'avatar AI sont parfaitement alignées avec votre vision créative sans besoin de tournage.
Qu'est-ce que la fonction Texte-en-vidéo de HeyGen ?
La fonction Texte-en-vidéo de HeyGen révolutionne la génération de vidéos en transformant le contenu écrit en vidéos d'avatar AI engageantes sans effort. Il vous suffit d'entrer votre script, et HeyGen génère instantanément un contenu vidéo professionnel, offrant un outil créatif puissant.
HeyGen propose-t-il des modèles pour aider à la génération de vidéos ?
Oui, HeyGen propose une bibliothèque diversifiée de modèles professionnels et de scènes pour simplifier votre processus de génération de vidéos. Ces mises en page préconçues facilitent la création de vidéos d'avatar AI de haute qualité, améliorant votre production créative et votre efficacité.
HeyGen peut-il produire des avatars AI réalistes pour mon contenu ?
HeyGen se spécialise dans la création d'avatars AI incroyablement réalistes qui donnent vie à vos messages dans vos vidéos d'avatar AI. Notre technologie avancée assure une génération vidéo hautement réaliste, parfaite pour une large gamme d'applications créatives et de communications internes.