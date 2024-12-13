Créateur de Vidéos de Conformité avec Avatars : Simplifiez la Formation avec l'AI
Créez facilement des vidéos de formation à la conformité engageantes avec les avatars AI avancés de HeyGen.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de 1,5 minute conçue pour une main-d'œuvre mondiale, axée sur une nouvelle mise à jour logicielle en utilisant la capacité de HeyGen de convertir du texte en vidéo à partir d'un script pour garantir l'exactitude des traductions. Le style visuel doit être épuré et moderne, incorporant divers avatars AI pour représenter des équipes mondiales, avec des sous-titres/captions automatiques en plusieurs langues pour faciliter une formation complète des employés pour les équipes internationales.
Produisez une vidéo explicative de 2 minutes ciblant les responsables de la conformité informatique et les équipes de sécurité des données, détaillant l'adhésion de l'entreprise aux réglementations de conformité SOC 2 et RGPD. Utilisez des avatars AI pour présenter des informations complexes de manière claire, en adoptant un style visuel sérieux, autoritaire mais accessible avec des visualisations de données issues de la bibliothèque de médias/stock. L'audio doit comporter une voix calme et experte, garantissant la compréhension des protocoles de sécurité critiques.
Concevez une vidéo concise de 45 secondes pour les responsables des communications internes, démontrant comment la plateforme vidéo AI simplifie les présentations de rapports trimestriels. Utilisez des modèles et des scènes dynamiques pour un style visuel rapide et amical, rendant les données complexes digestes. Cette vidéo doit mettre en avant la création de contenu efficace, prête pour une distribution rapide sur divers canaux grâce au redimensionnement et à l'exportation des formats pour un visionnage optimal.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargir la Formation à la Conformité à l'Échelle Mondiale.
Développez efficacement de nombreux cours et atteignez une main-d'œuvre diversifiée et mondiale avec des connaissances essentielles en matière de conformité.
Améliorer l'Engagement dans la Formation.
Utilisez des vidéos alimentées par l'AI pour augmenter significativement l'engagement des employés et la rétention des informations critiques de conformité.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen facilite-t-il la création de vidéos de formation à la conformité professionnelles ?
HeyGen simplifie la production de "vidéos de formation à la conformité" de haute qualité en convertissant le "texte en vidéo" à l'aide d'"avatars AI" réalistes et de "génération de voix off". Cette plateforme assure une communication cohérente et peut être utilisée efficacement pour diverses "vidéos de formation".
HeyGen peut-il s'intégrer aux plateformes LMS existantes pour le contenu de formation des employés ?
Oui, HeyGen prend en charge une "intégration LMS" robuste et permet l'"exportation SCORM", facilitant ainsi le déploiement des "vidéos de formation des employés" dans votre système de gestion de l'apprentissage existant. Cela garantit la compatibilité du contenu et simplifie la distribution de vos supports éducatifs.
Quels contrôles de marque HeyGen offre-t-il pour les avatars AI personnalisés et le contenu vidéo ?
HeyGen fournit des "contrôles de marque" complets, vous permettant d'intégrer le logo, les couleurs et les polices de votre entreprise directement dans vos vidéos et avec des "avatars AI personnalisés". Cela garantit que tout votre "contenu marketing" et vos communications internes maintiennent une identité de marque cohérente.
HeyGen prend-il en charge la création de vidéos multilingues et le redimensionnement des formats pour diverses plateformes ?
Absolument. HeyGen propose un "support multilingue" robuste pour créer des vidéos dans différentes langues, élargissant ainsi votre portée mondiale sans effort. De plus, la plateforme offre un "redimensionnement et exportation des formats" flexible pour optimiser votre contenu pour différentes plateformes et appareils.