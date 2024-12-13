Créateur de Rappel de Conformité avec Avatar : Simplifiez la Formation

Transformez des sujets complexes de conformité en vidéos engageantes grâce à nos avatars AI avancés.

Créez une vidéo de formation d'entreprise engageante de 45 secondes pour les nouveaux employés, en utilisant un avatar AI amical pour introduire les directives essentielles de conformité. Le style visuel doit être épuré et professionnel, avec une génération de voix off claire, rendant les sujets complexes de conformité faciles à comprendre, en exploitant la capacité de HeyGen de transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour produire rapidement ce créateur de rappel de conformité avec avatar.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo informative de formation à la conformité de 60 secondes spécifiquement pour les responsables de la conformité informatique et les employés manipulant des données sensibles, en mettant l'accent sur les protocoles de sécurité critiques tels que la conformité SOC 2 et RGPD. Cette vidéo doit présenter un avatar AI personnalisé dans un cadre sérieux et professionnel avec des visuels basés sur les données, en utilisant les sous-titres/captions de HeyGen pour l'accessibilité et des modèles et scènes dynamiques pour un aspect soigné.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo dynamique de 30 secondes pour une main-d'œuvre mondiale, conçue pour délivrer un message concis sur l'engagement des employés, en utilisant des visuels vibrants et un ton optimiste. Utilisez les avatars AI de HeyGen et la capacité de transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour générer facilement un support multilingue, garantissant que tous les employés reçoivent des vidéos de formation d'entreprise claires, quel que soit leur emplacement.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo rapide et percutante de 15 secondes pour les responsables des communications internes afin de diffuser des mises à jour de formation essentielles et des rappels de sécurité. Le style visuel doit être moderne et direct, incorporant des visuels de support de la bibliothèque de médias/stock pertinents, et en exploitant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect de HeyGen pour un visionnage optimal sur diverses plateformes, avec un avatar AI professionnel et une génération de voix off claire.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Rappel de Conformité avec Avatar

Créez efficacement des vidéos de formation à la conformité engageantes avec des avatars AI et des fonctionnalités automatisées pour garantir que votre équipe reste informée et conforme.

1
Step 1
Collez Votre Script
Collez votre contenu de conformité ou un script préparé dans l'éditeur. Notre plateforme convertit instantanément votre texte en une voix off naturelle, formant la base de vos vidéos de formation à la conformité.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI
Sélectionnez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI réalistes pour être votre présentateur de conformité. Ces avatars AI délivreront votre message avec des expressions et des mouvements naturels, améliorant l'engagement.
3
Step 3
Appliquez le Branding et les Éléments
Personnalisez votre vidéo de rappel avec les contrôles de branding de votre entreprise, y compris les logos, les couleurs et la musique de fond. Cela garantit la cohérence de la marque dans tous les contenus de formation des employés.
4
Step 4
Exportez et Distribuez
Générez votre vidéo de rappel de conformité et exportez-la facilement pour distribution. Utilisez l'intégration LMS pour un déploiement fluide sur votre plateforme d'apprentissage en ligne, garantissant un accès étendu à l'équipe.

Cas d'Utilisation

Clarifiez les Concepts Complexes de Conformité

Transformez des sujets complexes de conformité en vidéos éducatives facilement digestibles et percutantes pour tous les employés.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation à la conformité engageantes ?

Les avatars AI de HeyGen et ses capacités de transformation de texte en vidéo permettent aux utilisateurs de transformer des scripts en vidéos de formation à la conformité professionnelles et engageantes rapidement. Cela permet de créer efficacement des contenus de formation et d'apprentissage en ligne cruciaux pour les employés sans nécessiter de production complexe.

HeyGen peut-il personnaliser les avatars AI et le branding pour le contenu de conformité ?

Oui, HeyGen prend en charge les avatars AI personnalisés et les contrôles de branding complets, y compris les logos et les couleurs. Cela garantit que toutes vos vidéos de formation à la conformité s'alignent parfaitement avec votre identité d'entreprise, rendant les sujets complexes de conformité plus digestes et cohérents avec la marque.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour la formation à la conformité mondiale ?

HeyGen facilite la formation à la conformité mondiale avec un support multilingue et des sous-titres/captions automatiques pour toutes les vidéos. Ces fonctionnalités garantissent que vos protocoles de sécurité critiques et la formation des employés atteignent efficacement une main-d'œuvre mondiale diversifiée.

HeyGen propose-t-il des modèles dynamiques pour divers scénarios de conformité ?

HeyGen offre des modèles et des scènes dynamiques, ainsi que son moteur de transformation de texte en vidéo, pour produire rapidement du contenu de créateur de rappel de conformité avec avatar. Cela simplifie le processus de mise à jour pour les sujets complexes de conformité, facilitant la génération de nouvelles mises à jour de formation à mesure que les réglementations évoluent.

