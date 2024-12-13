Générateur de Rappel de Conformité par Avatar : Créez des Formations Engagantes
Créez rapidement des vidéos de formation à la conformité engageantes et stimulez l'engagement des employés avec nos avatars AI intelligents.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo pédagogique de 60 secondes destinée aux responsables RH et aux coordinateurs de formation, illustrant le processus fluide de transformation des documents de politique existants en vidéos de formation à la conformité dynamiques. Le style visuel et audio doit être moderne, épuré et éducatif, mettant en avant la puissance du texte-à-vidéo à partir de script avec divers modèles et scènes pour simplifier la création de contenu.
Créez une vidéo promotionnelle dynamique de 30 secondes pour les équipes de communication interne et les spécialistes de la formation et du développement, mettant en avant l'utilisation innovante de l'AI générative pour améliorer l'engagement des employés dans la formation à la conformité. La vidéo doit présenter des visuels variés de la bibliothèque de médias/stock et des sous-titres/captions clairs, en maintenant un style audio-visuel énergique et inclusif pour capter l'attention.
Concevez une vidéo d'entreprise soignée de 75 secondes destinée aux cadres d'entreprise et aux responsables de la conformité, mettant en avant l'efficacité et le professionnalisme du générateur d'avatars AI pour la diffusion de politiques critiques. Le style visuel doit être autoritaire et percutant, soulignant comment les avatars AI de HeyGen contribuent significativement aux économies de coûts, avec des démonstrations de redimensionnement d'aspect-ratio et d'exports pour diverses plateformes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Étendre la Portée de la Formation à la Conformité.
Générez efficacement des rappels de formation à la conformité complets et distribuez-les à une main-d'œuvre mondiale.
Améliorer l'Engagement en Conformité.
Améliorez la rétention des connaissances et stimulez l'engagement des employés dans les rappels de conformité avec des vidéos dynamiques alimentées par l'AI.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen permet-il la génération créative d'avatars AI pour les vidéos ?
HeyGen permet aux utilisateurs de créer des vidéos d'avatars personnalisés avec des expressions faciales très réalistes et une personnalisation flexible des avatars. Notre générateur d'avatars AI avancé transforme le texte en avatars numériques engageants, rendant la création de vidéos accessible à tout créateur de contenu.
Quelles fonctionnalités créatives HeyGen offre-t-il pour transformer le texte en vidéo ?
La plateforme texte-à-vidéo de HeyGen offre une expérience fluide pour transformer des scripts en vidéos brillantes. Les utilisateurs peuvent exploiter des modèles de vidéos personnalisables, des scènes variées et des capacités avancées de synchronisation labiale pour créer facilement du contenu engageant.
Puis-je personnaliser les éléments visuels et le branding de mes vidéos avec HeyGen ?
Absolument, HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation visuelle, y compris la personnalisation de l'arrière-plan et les contrôles de branding. Vous pouvez facilement intégrer votre logo et vos couleurs de marque pour que chaque vidéo s'aligne parfaitement avec votre vision créative.
Comment HeyGen peut-il améliorer mon flux de production vidéo ?
HeyGen simplifie la création de vidéos en fournissant une interface conviviale pour générer rapidement des vidéos de haute qualité. Avec des fonctionnalités comme la génération de voix off et les sous-titres/captions, vous pouvez produire efficacement du contenu professionnel et stimuler l'engagement des employés.