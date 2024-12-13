Créez une vidéo dynamique de 60 secondes "Créateur de Présentation d'Entreprise Avatar" conçue pour les investisseurs potentiels et les nouveaux clients, mettant en avant la vision et l'équipe d'une startup. Le style visuel doit être moderne et élégant, utilisant des "avatars AI" qui dégagent du professionnalisme, complétés par une voix off énergique et confiante. Cette vidéo exploitera la capacité robuste des "avatars AI" de HeyGen pour donner vie à l'histoire de l'entreprise sans avoir besoin d'acteurs en direct, avec une "Génération de voix off" fluide pour une piste audio soignée.

