Une vidéo d'instruction de 2 minutes est nécessaire pour que les nouveaux utilisateurs et les administrateurs informatiques comprennent les bases d'une plateforme vidéo AI. Cette vidéo doit présenter un style visuel propre et professionnel avec une voix off claire et autoritaire les guidant à travers l'installation. Exploitez les "avatars AI" et la capacité de "texte-à-vidéo à partir de script" pour expliquer simplement des fonctionnalités complexes, en veillant à inclure des "sous-titres/légendes" pour l'accessibilité, servant efficacement de pièce fondamentale pour les "vidéos de formation".

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo explicative convaincante d'une minute ciblant les entreprises internationales et les créateurs de e-learning qui nécessitent une communication mondiale fluide. Employez un style visuel engageant et diversifié avec des transitions fluides, en utilisant le "clonage de voix AI" pour une localisation authentique. Utilisez la "génération de voix off" pour présenter les avantages du "support multilingue", créant une expérience immersive à travers des "avatars AI" qui résonne avec un public mondial.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo promotionnelle dynamique de 45 secondes destinée aux professionnels du marketing et aux créateurs de contenu qui ont besoin d'un déploiement rapide de contenu. Cette pièce doit présenter un style visuel moderne et énergique et un récit audio concis et percutant. Mettez en avant la puissance d'un "générateur de vidéos d'avatars AI" en démontrant rapidement différents "avatars AI" dans divers "modèles et scènes", complétés par des visuels convaincants de la "bibliothèque de médias/support de stock" pour souligner la création rapide.
Exemple de Prompt 3
Développez un module éducatif structuré de 90 secondes pour les formateurs d'entreprise et les départements de formation et développement se concentrant sur des solutions d'e-learning évolutives. Le style visuel et audio doit être instructif, fiable, et présenter une narration calme et rassurante. Utilisez "texte-à-vidéo à partir de script" pour couvrir efficacement les aspects techniques de "l'intégration LMS", en présentant l'information avec un "avatar AI" professionnel et en assurant la clarté avec des "sous-titres/légendes" pour une "création d'e-learning" efficace.
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Coaching avec Avatar

Produisez sans effort des vidéos de coaching engageantes avec des avatars AI réalistes, transformant votre formation et communication avec des outils intuitifs.

1
Step 1
Créez Votre Script de Coaching
Commencez par écrire ou coller votre script de coaching. Notre plateforme utilise votre texte pour guider la prestation de votre avatar AI, assurant un message clair et cohérent grâce au texte-à-vidéo à partir de script.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une galerie diversifiée d'avatars AI professionnels ou créez-en un personnalisé pour représenter votre marque. Ces avatars AI réalistes livreront votre contenu de coaching de manière dynamique.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et de la Marque
Intégrez le logo, les couleurs de votre marque et utilisez divers modèles de vidéos et scènes pour enrichir votre message de coaching et créer un look professionnel.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo de Coaching
Finalisez votre vidéo en choisissant le format et la qualité souhaités, puis exportez votre vidéo de coaching avec avatar, prête pour la distribution ou l'intégration LMS.

Produisez un Contenu Motivant et Impactant

Générez des vidéos motivantes convaincantes en utilisant des avatars AI, en responsabilisant et inspirant votre audience avec des messages de coaching puissants.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos avec des avatars AI ?

HeyGen est une plateforme vidéo AI avancée qui utilise des avatars vidéo AI réalistes et l'édition texte-à-vidéo pour rationaliser la production de contenu de haute qualité. Cela permet aux utilisateurs de générer des vidéos engageantes efficacement, sans avoir besoin d'équipements complexes ou de compétences spécialisées.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour un contenu vidéo personnalisé ?

HeyGen prend en charge des capacités techniques robustes telles que le clonage de voix AI et le support multilingue, permettant aux utilisateurs de créer des vidéos hautement personnalisées. L'éditeur texte-à-vidéo permet un contrôle précis de la livraison du script, assurant un porte-parole numérique professionnel pour des audiences mondiales.

HeyGen fournit-il des outils pour la cohérence de la marque et une production efficace ?

Absolument. HeyGen offre une bibliothèque de médias complète, divers modèles de vidéos et des contrôles de marque pour maintenir un message cohérent. Cela en fait un générateur de vidéos d'avatars AI idéal pour le contenu marketing, la création d'e-learning ou les vidéos de formation.

Puis-je créer des avatars AI personnalisés et les intégrer dans mon flux de travail ?

Avec HeyGen, vous pouvez générer des avatars AI personnalisés adaptés à vos besoins spécifiques, améliorant vos projets vidéo. Son interface conviviale facilite la création d'e-learning sans heurts et fait de HeyGen un créateur de vidéos de coaching avec avatar polyvalent.

