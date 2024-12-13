Une vidéo d'instruction de 2 minutes est nécessaire pour que les nouveaux utilisateurs et les administrateurs informatiques comprennent les bases d'une plateforme vidéo AI. Cette vidéo doit présenter un style visuel propre et professionnel avec une voix off claire et autoritaire les guidant à travers l'installation. Exploitez les "avatars AI" et la capacité de "texte-à-vidéo à partir de script" pour expliquer simplement des fonctionnalités complexes, en veillant à inclure des "sous-titres/légendes" pour l'accessibilité, servant efficacement de pièce fondamentale pour les "vidéos de formation".

Générer une Vidéo