Créez une vidéo dynamique de 45 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises et les responsables RH, montrant comment un avatar AI peut agir comme un assistant de coaching instantané. Le style visuel doit être professionnel et engageant, avec une voix off claire démontrant l'avatar fournissant des retours en temps réel 1:1. Mettez en avant la facilité de déploiement des avatars AI de HeyGen pour autonomiser les employés et rationaliser le développement.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo didactique de 60 secondes destinée aux formateurs d'entreprise et aux professionnels de la formation et du développement, illustrant la puissance d'une plateforme de coaching AI pour une formation évolutive. Présentez une esthétique visuelle moderne et épurée avec une musique de fond entraînante. Soulignez comment les utilisateurs peuvent exploiter les nombreux modèles et scènes de HeyGen pour créer rapidement des modules de formation personnalisables avec leurs propres coachs virtuels et options de personnalisation.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo promotionnelle inspirante de 30 secondes pour les agences de marketing et les créateurs de contenu, en mettant l'accent sur l'impact d'une interface humaine numérique dans le contenu vidéo marketing. Les visuels doivent être dynamiques et vibrants, avec un montage rapide. Illustrez comment la fonctionnalité de sous-titres/captions automatiques de HeyGen assure une accessibilité et un engagement larges pour leurs messages marketing alimentés par l'AI.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo sophistiquée de 45 secondes pour les coachs exécutifs et les départements RH, démontrant le rôle d'un avatar AI en tant qu'assistant de coaching en leadership ou d'intégration. Employez un style visuel chaleureux et encourageant et un ton professionnel pour transmettre la crédibilité. Montrez comment la génération avancée de voix off de HeyGen crée des conseils naturels et persuasifs pour les programmes de développement des employés critiques.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur d'Assistant de Coaching Avatar

Construisez des assistants de coaching AI puissants et personnalisés qui offrent des conseils et une formation engageants en temps réel avec facilité.

1
Step 1
Créez Votre Avatar AI
Choisissez parmi notre galerie diversifiée d'avatars AI réalistes ou concevez un humain numérique personnalisé. Exploitez l'animation faciale avancée pour donner vie à votre assistant de coaching.
2
Step 2
Collez Votre Script de Coaching
Saisissez votre contenu de coaching dans notre éditeur basé sur le texte. La plateforme convertit automatiquement votre texte en dialogue parlé, garantissant un message précis du produit grâce à la conversion texte-en-vidéo à partir du script.
3
Step 3
Sélectionnez Votre Voix et Personnalisations
Améliorez votre assistant avec des voix AI naturelles en utilisant notre fonctionnalité de génération de voix off, ou même clonez la vôtre. Affinez les éléments visuels et le branding pour correspondre à l'identité de votre organisation.
4
Step 4
Exportez et Déployez Votre Assistant
Générez votre vidéo d'assistant de coaching AI entièrement animée. Choisissez votre ratio d'aspect et vos options d'exportation souhaités pour l'intégrer parfaitement dans votre plateforme de coaching AI ou vos modules de formation.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Fournissez du Contenu de Coaching Motivant

Permettez à votre assistant de coaching AI de créer des messages vidéo inspirants et personnalisés qui élèvent et motivent efficacement vos apprenants ou clients.

Questions Fréquemment Posées

Qu'est-ce que le créateur d'assistant de coaching avatar AI de HeyGen ?

HeyGen propose un créateur d'assistant de coaching avatar AI avancé, permettant aux utilisateurs de créer des avatars AI dynamiques pour divers besoins de formation et de coaching. Cette plateforme de coaching AI innovante utilise l'AI générative pour produire efficacement du contenu vidéo engageant.

Comment les avatars AI de HeyGen peuvent-ils améliorer le coaching en leadership ?

Les avatars AI de HeyGen fournissent un outil puissant pour le coaching en leadership, permettant des scénarios de jeu de rôle interactifs en temps réel. Ces humains numériques peuvent offrir des retours en temps réel 1:1, améliorant considérablement l'efficacité de la formation et le développement des compétences.

HeyGen prend-il en charge la création de contenu vidéo multilingue ?

Oui, HeyGen offre un support multilingue robuste, vous permettant de créer un contenu vidéo diversifié avec des avatars AI parlant plusieurs langues. Cela inclut la génération avancée de voix off et des sous-titres/captions automatiques pour une portée mondiale.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour les avatars AI de HeyGen ?

HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation pour vos avatars AI, garantissant qu'ils s'alignent avec votre marque et vos besoins spécifiques. Vous pouvez créer des avatars AI personnalisés et utiliser des contrôles de branding pour personnaliser leur apparence et les intégrer parfaitement dans votre contenu vidéo.

