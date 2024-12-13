Générateur d'Avatars AI pour Votre Assistant de Coaching

Créez du contenu de coaching personnalisé et stimulez l'engagement en utilisant des avatars AI dynamiques.

Créez une vidéo dynamique de 60 secondes ciblant les entrepreneurs en herbe, où un avatar assistant AI présente un nouveau cours en ligne sur la croissance des entreprises. Le style visuel doit être lumineux et motivant, avec une voix off énergique, utilisant la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen pour transmettre efficacement les résultats d'apprentissage clés.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo convaincante de 45 secondes pour les freelances cherchant à améliorer leur marque personnelle, mettant en avant la polyvalence des avatars AI personnalisés. Le style visuel et audio doit être moderne et engageant, démontrant comment des expériences personnalisées peuvent être créées avec diverses apparences et voix d'avatars, en exploitant la fonctionnalité d'avatars AI de HeyGen.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo concise de 30 secondes pour les professionnels occupés cherchant des conseils de productivité, avec un avatar coach AI délivrant des conseils rapides sur la gestion du temps. La vidéo doit avoir un style visuel propre et direct et une voix claire et encourageante, utilisant efficacement la génération de voix off de HeyGen pour délivrer des messages percutants rapidement.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo informative de 90 secondes destinée aux clients B2B, présentant une nouvelle offre de service à travers un avatar réaliste conçu avec la technologie de jumeau numérique. Employez un style visuel sophistiqué et corporatif et un ton autoritaire, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour assurer une présentation soignée et professionnelle.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur d'Assistant de Coaching Avatar

Créez facilement votre assistant de coaching AI personnalisé en quelques minutes. Transformez des scripts en vidéos engageantes, complètes avec des avatars réalistes et un branding personnalisé.

1
Step 1
Créez Votre Assistant de Coaching AI
Commencez par sélectionner ou créer un avatar AI réaliste qui servira de coach numérique. Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour correspondre à votre persona souhaitée.
2
Step 2
Entrez Votre Script de Coaching
Collez votre script de coaching ou vos messages clés directement dans la plateforme. Notre technologie de texte en vidéo à partir de script convertira automatiquement votre texte en discours naturel pour votre avatar.
3
Step 3
Personnalisez les Visuels et la Voix
Améliorez votre vidéo avec des arrière-plans engageants et choisissez parmi diverses voix synthétiques. Utilisez des modèles et des scènes pour adapter le style visuel et assurer la cohérence de la marque.
4
Step 4
Générez Votre Vidéo de Coaching
Avec votre avatar, script et personnalisation en place, générez votre vidéo de coaching AI complète. Votre assistant numérique est maintenant prêt à offrir des conseils engageants et personnalisés.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Coaching & Motivation Personnalisés

Délivrez des messages de coaching inspirants et personnalisés et du contenu motivationnel à travers des avatars AI personnalisés, favorisant une plus grande connexion et impact.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos avec avatars AI ?

HeyGen agit comme un générateur intuitif de vidéos avec avatars AI, transformant vos scripts en contenu vidéo engageant avec des avatars AI réalistes. Sa plateforme facile à utiliser permet une production de texte en vidéo sans effort, rendant la création de vidéos professionnelles accessible à tous.

Puis-je créer des avatars AI personnalisés avec HeyGen pour ma marque ?

Absolument, HeyGen offre aux utilisateurs de nombreuses options de personnalisation pour développer des avatars AI uniques et personnalisés qui s'alignent parfaitement avec l'identité de leur marque. Cette liberté créative garantit que vos personnages numériques sont distinctifs et percutants dans toutes les communications.

Quels outils HeyGen propose-t-il pour simplifier la production vidéo ?

HeyGen propose un éditeur tout-en-un avec des modèles préconstruits et la capacité de générer des vidéos directement à partir de votre script de texte en vidéo. Cette suite complète de fonctionnalités simplifie considérablement la création de vidéos, vous permettant de produire du contenu de haute qualité efficacement.

HeyGen prend-il en charge plusieurs langues et la synchronisation vocale ?

Oui, HeyGen utilise une technologie avancée de synchronisation vocale et offre une génération de voix off robuste pour prendre en charge plusieurs langues pour vos avatars AI. Cette capacité garantit que votre contenu vidéo résonne avec un public mondial, offrant une expérience véritablement personnalisée.

