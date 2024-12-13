Développez une vidéo convaincante d'une minute destinée aux responsables informatiques de cliniques et aux administrateurs de soins de santé, montrant comment un avatar clinique AI de HeyGen peut simplifier les processus d'intégration EHR et EMR. Le style visuel doit être élégant, moderne et démontrer un flux de données fluide, accompagné d'une voix off professionnelle, calme et informative. Utilisez la capacité de HeyGen à transformer un texte en vidéo à partir d'un script pour générer rapidement des explications techniques précises et mettre en avant les avatars AI personnalisables pour un branding cohérent.

Générer une Vidéo